Транспортный узел в Ольгино длиной 1,5 километра планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Право на выполнение данного объема работ получила компания ООО «Жилстрой-НН». Сумма контракта составила 1 миллиард 750 миллионов рублей. По условиям контракта помимо строительства самого объекта – транспортной развязки компания подрядчик должна выполнить ряд сопутствующих работ, таких как ликвидация поросли, обустройство строительного городка, перекладу газовых сетей и перенос линии электроснабжения.

Работы разделили на этапы реализации. В этом году будет произведена вырубка поросли, строительство городка, перенос основных коммуникаций и строительство основы транспортной развязки. На следующий год запланировано завершение строительства транспортной развязки и ее асфальтирование, устройство сточных и водоотводных сооружений, установка шумопоглащающих экранов и окончательное благоустройство территории. Расчётная скорость движения по новой дороге составит 80 км/ч.

Полное перекрытие движения при строительстве данного объекта не планируется, но будет введено ограничение движения. В настоящее время согласовывается порядок и сроки этих ограничений. Контроль за выполнением работ будет осуществляться как на региональном, так и на федеральном уровне.

Фото: government-nnov.ru