Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру госзакупок для предприятий и меняет порядок их проведения в связи с установлением на территории РФ в 2020 году нерабочих дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях сохранения непрерывного закупочного процесса в условиях объявленных нерабочих дней в связи с коронавирусной инфекцией в 2020 году предусматривается возможность осуществления закупок, исходя из расчета календарных дней, а не рабочих с выходными в субботу и воскресенье", - сказал ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Это означает, что в течение таких нерабочих дней сроки, предусмотренные законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, учитываются в календарных днях, при этом суббота и воскресенье не считаются. Если последний день срока, исчисляемого в соответствии с этим законом, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем).

Закон предполагает повышение с 300 тыс. до 600 тыс. руб. предельного размера закупки, которую заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, а также устанавливает, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика (сейчас действует предельная норма в 5%).

Предусматривается, что установление в извещении об осуществлении закупки и проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика закрытым способом требования об обеспечении гарантийных обязательств является не обязанностью, а правом заказчика. Эта норма вступит в силу 1 июля 2020 года. При этом размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Меняются размеры обеспечения исполнения контракта - в общем случае они устанавливаются в размере от 1/2 процента до 30% начальной (максимальной) цены контракта, а если контрактом предусмотрена выплата аванса, то не менее чем в размере аванса.

Гособоронзаказ

Кроме того, закон исключает обязанность со стороны исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках.

Сейчас исполнители ГОЗ обязаны размещать в интернете план закупок, при этом действующим законодательством не предусмотрены исключения для закупок в рамках гособоронзаказа. Вместе с тем указание в плане закупок и размещение в интернете сведений о закупках в рамках гособоронзаказа недопустимы потому, что согласно директивам правительства РФ и коллегии ВПК РФ сведения, предусмотренные законом о гособоронзаказе, не подлежат размещению в открытых источниках, напоминают авторы документа.

Кроме того, учитывая действие международных санкций в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), раскрытие сведений о закупках фактически означает "разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включенным в санкционные списки, что влечет негативные последствия как для поставщиков (дискредитация поставщиков, включение таких поставщиков в санкционные списки, аннулирование экспортных лицензий), так и для предприятий ОПК", говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон предусматривает возможность осуществления закупок закрытым способом в рамках выполнения ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также неразмещение информации о таких закупках в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.