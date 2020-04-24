Межгосударственное электрическое соединение Египет – Судан введено в эксплуатацию. Общая протяженность соединения – 169 км, из них 100 км проходит по территории Египта и 69 км – Судана.

Реализация проекта осуществляется египетской государственной компанией по передаче электроэнергии (Egyptian Electricity Transmission Company, EETC) и одной из крупнейших строительных компаний Индии – Larsen & Toubro (L&T). Проект состоит из двух этапов. На завершившемся первом этапе была построена ВЛ 220 кВ между городами Toshka в Египте и Wadi Halfa в Судане. На данном этапе пропускная способность соединения Египет – Судан не превышает 70 МВт. На втором этапе пропускная способность соединения достигнет 300 МВт при повышении класса напряжения до 500 кВ. Доля Судана в финансировании первого этапа проекта составила немногим более $ 20 млн, Египта – $ 39 млн.

Проект трансграничного соединения Египет – Судан является частью планов Египта по преобразованию своей энергосистемы в региональный энергетический узел (regional energy hub) для обмена энергией с арабскими, африканскими и европейскими странами (после достижения 15 ГВт профицита генерирующих мощностей в стране). В настоящее время энергосистема Египта электрически связана с энергосистемами Иордании и Ливии. Также завершено ТЭО проекта подводного HVDC соединения Египет – Кипр – Греция (EuroAfrica Interconnector Project) напряжением ±500 кВ, пропускной способностью 2 000 МВт и протяженностью 1 396 км.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission