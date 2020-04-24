Новая волна фальсификата -
24 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: НАЦПРОЕКТ, НАУКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Российские ученые вместе с Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) подготовили концепцию суперкомпьютерной инфраструктуры в стране. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Владимир Воеводин в ходе онлайн-дискуссии проекта "Диалоги о настоящем и будущем".
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности, которая состоялась в Череповце 4 февраля, поручил правительству представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров. Соответствующие мероприятия при этом должны быть включены в национальный проект "Наука" и национальную программу "Цифровая экономика", а также должно быть предусмотрено их финансовое обеспечение.
"Мы такую работу начали совместно с Минобрнауки РФ, сейчас разработана концепция национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, это хорошо проработанный документ. Очень важно, что концепция заслушана и одобрена на заседании совета по соответствующему приоритету стратегии научно-технологического развития РФ. И сейчас самое главное – переходить к реализации, нужно разработать и принять план (ее реализации), и здесь нужно непосредственно работать с госорганами", – сказал Воеводин.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, он и еще ряд ведущих ученых-академиков, работающих в области суперкомпьютерных вычислений, подписали эту концепцию и планируют дополнительно направить ее в правительство, чтобы подтолкнуть принятие этого решения.
"Я действительно считаю, что без продвижения в стране идеи поддержки суперкомпьютерных вычислений и более или менее конкурентоспособной среды в этом направлении, мы проиграем, это факт", – сказал Садовничий.
Фото: Александр Корольков/РГ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter