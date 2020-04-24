В центре Москвы построят "медный" дом

В центре Москвы построят жилой комплекс, фасады которого выполнят из меди и кирпича. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, уточнив, что спроектирован объект архитектурным бюро Сергея Скуратова.

По информации пресс-службы, жилой комплекс «Медный 3.14» общей площадью 20 тыс. кв. метров возведут по адресу: ул. Донская, вл. 14. Он будет состоять из трех корпусов с подземным паркингом на 148 машиномест. На первых этажах разместится коммерческая инфраструктура и детский досуговый центр.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в прошлом году этот проект стал лауреатом Архитектурной премии Москвы в номинации «Архитектурно-градостроительное решение объекта жилого назначения». «Архитекторы создали симбиоз таких материалов как медь и кирпич, и предусмотрели цветовые решения, гармонирующие с архитектурой района Якиманка», - прокомментировал он.

В пресс-службе отметили, что в рамках проекта будет благоустроено почти 4000 «квадратов» территории. Здесь появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, зеленые зоны.

Фото: medniy.moscow