Четвертый дайджест "Ассоциации" Электрокабель
24 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Модернизация
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика
Руководство компании «Россети Московский регион» поддержало инициативу Объединенного совета молодежи МОЭСК и создать волонтерские отряды из числа молодых энергетиков, которые возьмут шефство над ветеранами.
Около 200 сотрудников и 4000 неработающих пенсионеров компании возраста 65+ находятся в так называемой «группе риска». В условиях режима самоизоляции, который введен в Москве и Московской области с целью борьбы с инфекцией коронавируса, они нуждаются в особом внимании и заботе.
Отряд волонтеров «Россети Московский регион» состоит из 75 молодых энергетиков. Они снабжены необходимыми средствами защиты, прошли инструктаж по правилам ведения волонтерской деятельности в условиях противодействия короновирусной инфекции. Волонтерские отряды обеспечены автотранспортом и находятся на связи с 8.00 до 18 часов.
Волонтеры закупают для ветеранов компании продукты питания, лекарства, выполняют поручения за пределами жилища. Например, гуляют с собакой.
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