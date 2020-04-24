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Модернизация

Волонтеры "Россети Московский регион" спешат на помощь ветеранам компании

коронавирус 2020, COVID-19, МОЭСК, Россети Московский регион

коронавирус 2020, COVID-19, МОЭСК, Россети Московский регион

Руководство компании «Россети Московский регион» поддержало инициативу Объединенного совета молодежи МОЭСК и создать волонтерские отряды из числа молодых энергетиков, которые возьмут шефство над ветеранами.

Около 200 сотрудников и 4000 неработающих пенсионеров компании возраста 65+ находятся в так называемой «группе риска». В условиях режима самоизоляции, который введен в Москве и Московской области с целью борьбы с инфекцией коронавируса, они нуждаются в особом внимании и заботе.

Отряд волонтеров «Россети Московский регион» состоит из 75 молодых энергетиков. Они снабжены необходимыми средствами защиты, прошли инструктаж по правилам ведения волонтерской деятельности в условиях противодействия короновирусной инфекции. Волонтерские отряды обеспечены автотранспортом и находятся на связи с 8.00 до 18 часов.

Волонтеры закупают для ветеранов компании продукты питания, лекарства, выполняют поручения за пределами жилища. Например, гуляют с собакой.

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