Для повышения качества электроснабжения бытовых потребителей, промышленных предприятий и объектов социального значения Тихорецкого, Павловского, Новопокровского, Белоглинского и Крыловского районах Краснодарского края специалисты Тихорецких электрических сетей «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») подготовят к работе в осенне-зимний период свыше 360 линейных объектов различного класса напряжения, общей протяженностью более тысячи километров. Затраты на ремонт линейного оборудования превысят 70 млн рублей.

Энергетики заменят 6,5 тысяч изоляторов, более 1,3 тысяч опор, смонтируют свыше 150 км нового провода и 2,7 км грозозащитного троса, который повысит устойчивость воздушной линии к негативным факторам окружающей среды – сильному ветру, гололедообразованию. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 88 га трасс линий электропередачи.

– До начала отопительного сезона нам предстоит выполнить достаточно большой объем работ. На сегодняшний день выполнен ремонт свыше 100 линейных объектов, − отметил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь. – Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить ремонт качественно и оперативно, с минимальными неудобствами для потребителей. Делаем все возможное, чтобы исключить временный дискомфорт в период самоизоляции.

В зону ответственности Тихорецких электрических сетей входят пять административных районов края: Тихорецкий, Павловский, Крыловский, Новопокровский, Белоглинский. Общая площадь обслуживаемой территории составляет около 9 тыс. кв. км с численностью населения более 250 тыс. человек. Протяжённость воздушных линий электропередачи превышает 9000 км. В эксплуатационном и оперативном обслуживании находятся 63 подстанции с установленной мощностью 400 МВА, а также более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций, обслуживанием которых заняты 30 электросетевых участков. Численность персонала – 620 человек.