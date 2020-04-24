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Модернизация

В преддверии Дня Победы работники Керченского РЭС приступили к благоустройству мемориала на горе Митридат

В преддверии Дня Победы работники Керченского РЭС приступили к благоустройству мемориала на горе Митридат

24 апреля 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Крымэнерго

Перед началом работ по технологическому присоединению специалистами Керченского РЭС проведены все необходимые согласования, в первую очередь с Восточно-крымским историко-культурным заповедником, а также со смежными землепользователями.

Завершение работ по прокладке воздушной линии электропередачи к мемориальному комплексу планируется к 1 мая 2020 года. Затем энергетики приступят к монтажу мачтовой трансформаторной подстанции и закончат все работы в преддверии Дня Победы.

С вводом в строй новой трансформаторной подстанции к ней будут переключены и 20 частных жилых домов, расположенных в районе мемориала на горе Митридат, в результате чего у абонентов улучшится качество подаваемой электроэнергии.

В ГУП РК «Крымэнерго» чтут подвиг героев, победивших фашизм. Крым был местом ожесточенных боев и ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Энергетики шефствуют над воинскими захоронениями, помогая проводить их благоустройство и поддерживать порядок и чистоту, а также обеспечивают электроснабжение строящихся и реконструируемых мемориалов и памятников.

 

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