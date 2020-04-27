Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в формате видеоконференцсвязи принял участие во втором заседании Совета по​ вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе заседания рассматривались вопросы газификации Омской и Псковской областей.

Глава Минэнерго России отметил, что все регионы РФ находятся в тесном контакте с «Газпромом», но, при этом, должны синхронизировать свои действия с компанией с тем, чтобы наиболее успешно использовать имеющиеся ресурсы.

«Для этого, в том числе, разрабатываются программы развития газификации, уже утверждена региональная программа Омской области, и она при необходимости может быть скорректирована. Кроме того, предлагаю совместно с «Газпромом межрегионгазом" подготовить Правительством Омской области график просроченной дебиторской задолженности за ранее поставленный газ. В настоящий момент она достигает 1,6 млрд рублей», - добавил Министр.

Помимо этого, на ход газификации часто влияет и наличие утвержденного топливно-энергетического баланса региона, напомнил Александр Новак, подчеркнув, что Минэнерго России не имеет полномочий по утверждению балансов.

«К сожалению, этот документ утвержден не везде. Предлагаю на законодательном уровне решить вопрос с утверждением на уровне субъектов РФ собственных топливно-энергетических балансов», - отметил он.

Оценивая ход газификации Псковской области, Министр подчеркнул, что важным является наличие средств на исполнение программы как на балансе региона, так и структур «Газпрома». По его словам, сложившуюся ситуацию недофинансирования программ можно решить двумя способами.

«Первый вариант - это разработка отдельной программы с выделением денег из федерального бюджета отдельным регионам РФ. Второй - менять саму систему. Так, в части внутрипоселковых сетей пункт по доведению газа до потребителя необходимо исключать из полномочий субъектов и муниципальных властей и передавать в «Газпром», вплоть до «последней мили», по аналогии с электросетями», - предложил Александр Новак.

Для выполнения второго сценария ПАО «Газпром» будет необходимо изыскать источник дополнительных средств, такие расходы могут составить примерно 200 млрд рублей вместо нынешних 60 млрд рублей в год с учетом реализации программы газификации размером в примерно 2 трлн рублей, сообщил Министр.

«Мы будем выходить с предложением, чтобы «Газпрому» были предоставлены соответствующие источники на недостающие 150 млрд рублей. Сейчас готовится концепция, думаю, в мае-июне мы внесем предложения в ФОИВы. На новый подход можно будет перейти уже с 2021 года», - добавил Александр Новак.

Кроме того, источником средств для газификации может быть продажа сетей, находящихся в муниципальном владении, напомнил глава Минэнерго России.