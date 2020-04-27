Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" №2(106), 2020 год

Второй номер журнала открывается интервью директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василия Киселёва о ключевых разногласиях между потребителями и поставщиками электроэнергии и путях их преодоления.

«Тема, которую мы поднимаем, не зависит от коронавируса и экономических кризисов. Её смысл в том, что потребители заинтересованы в повышении эффективности работы электроэнергетики. Эффективность мы расцениваем не только как получение больших денег для энергокомпаний, а как прибыльный бизнес для энергетики и одновременно – снижение затрат для потребителей».

В рубрике «В Госдуме РФ» публикуется репортаж о круглом столе в Комитете Госдумы РФ по энергетике – «На пути к справедливой модели», на котором рассматривается тема тарифного регулирования в электроэнергетике, остающаяся одной из самых острых и обсуждаемых. Она вновь оказалась в центре внимания энергоэкспертов и представителей власти.

Другим материалом в этой рубрике является репортаж о круглом столе в Аналитическом центре при Правительстве РФ (АЦП РФ), на котором обсуждалась тема «Объекты генерации в изолированных и труднодоступных территориях России: о перечне объектов, приоритетных к модернизации». В её обсуждении приняли участие потенциальные инвесторы, представители исполнительной власти, науки, бизнеса, регулирующих организаций, фондов развития, профессиональных и общественных союзов.

В России создаётся база данных по ключевым параметрам объектов изолированной генерации. Этот процесс является неотъемлемой частью Плана мероприятий по модернизации неэффективной дизельной (угольной, мазутной) генерации в изолированных и труднодоступных территориях (ИТТ).

В рубрике «Интеграция» публикуется статья А.Ф. Дьяков, РАО «ЕЭС России», Н.И. Зеленохат, МЭИ «Новые подходы к решению проблемы совместной работы ЕЭС России с энергосистемами других стран» (Известия Академии электротехнических наук РФ», № 2, 2009, с. 1–10), в которой рассматривается тема долгосрочной, стратегически важной программы интеграции в мировую энергетическую систему по диверсификации экспортных поставок, являющаяся актуальной и злободневной и сегодня.

О стратегии роста производительности труда рассказывается в рубрике «Управление отраслью». Автор статьи, Александр Фомин, руководитель Центра внедрения бесцехового производства считает, что «Нет сомнений, что повышение производительности труда на российских предприятиях является одним из важнейших приоритетов развития страны».

В рубрике «Сетевой вектор» приводятся материалы круглого стола, организованного редакцией журнала «Вести в электроэнергетике», на котором специалисты НТЦ Россети ФСК ЕЭС обсудили актуальные вопросы проектирования и строительства современных воздушных линий электропередачи.

О подвиге столичных энергетиков рассказывается в рубрике «К 75-летию Победы». В насыщенной событиями истории компании «Россети Московский регион» есть особая, фронтовая страница. Она рассказывает о подвиге военных инженеров и столичных энергетиков – строительстве под Москвой в 1941 году системы электрозаграждений, которая считается одним из самых выдающихся военно-инженерных сооружений Великой Отечественной.

В рубрике «Плану ГОЭЛРО – 100 лет» публикуется статья «Линейщики».

История сохранила ничтожно мало воспоминаний участников плана ГОЭЛРО. В 20-е годы прошлого века некогда было писать мемуары: электрификация страны шла полным ходом, строители работали сутками, без выходных. И всё же в архивах «Россети Центр и Приволжье» удалось найти маленький обрывок исторической хроники.

В рубрике «Международный опыт» освещается опыт национального рынка электроэнергии Австралии.

«Энергетический переход» Австралии сопровождается природными катаклизмами и авариями, ростом цен и противоречивыми инициативами правительства. А Национальный рынок электроэнергии должен работать в условиях непростого компромисса. С одной стороны, развитие экономики и надёжность энергосистемы страны напрямую зависит от угля. С другой, будучи ярким примером грядущих вызовов изменения климата, в стране идёт масштабное строительство «зелёной» энергетики, внедрение передовых технологий на всех этапах электроснабжения, а в каждом пятом доме включена солнечная панель.

О возобновляемых источниках энергии в контексте четвёртого энергоперехода рассказывают Алексей Хохлов и Юрий Мельников из Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО в рубрике «Альтернативная энергетика». В последнее время как на экспертных площадках, так и в СМИ всё чаще обсуждается такое понятие, как «энергетический переход». У многих он ассоциируется с развитием ВИЭ и их замещением традиционных ископаемых источников топлива – таких, как уголь, нефть и газ. Статья позволяет разобраться с самим этим понятием, ролью ВИЭ и спецификой протекания данных процессов в России.

Вторым материалом этой рубрики является статья «Биогаз Азовского моря», Владимира Мысливца, кандидата географических наук, сотрудника МГУ им. М.В. Ломоносова, в которой рассказывается о том, что в Азовском море, как и во всех морях и океанах, происходит накопление донных отложений. Материал для них приносят реки Дон, Кубань и другие – как в виде ила, песка, гравия, так и в растворённом виде. В настоящее время в Азовском море происходит процесс образования в донных илах биогаза. Полученный газ может в сжатом виде транспортироваться в баллонах к местам потребления, но может также использоваться в качестве топлива для выработки электроэнергии.

В рубрике «Международный опыт» публикуется статья «Углеродная интенсивность генерации: значение и практики расчёта». Это заключительная часть статьи, публикация которой была начата в журнале «Вести в электроэнергетике» № 6 за 2019 год, она даёт общее представление о методе оценки жизненного цикла, используемом в том числе для анализа выбросов парниковых газов.

Завершает номер подборка актуальных и интересных для наших читателей новостей энергетики.