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Компании

БМК готовится к запуску нового шлифовального оборудования

БМК готовится к запуску нового шлифовального оборудования

27 апреля 2020, 10:15
Рубрика: Компании
Метки: БМК, КАНАТ, МЕЧЕЛ, МЕТИЗЫ
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП 

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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») готовится к запуску нового оборудования для обработки стальной заготовки. Это позволит изготавливать продукцию с более высокими качественными характеристиками. Общая стоимость линий – порядка 28 млн рублей.

Две новые лентошлифовальные машины итальянской фирмы Eurodraw Wire Equipment установлены в цехе холодного проката ленты №12 в рамках проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства БМК. На новом оборудовании полностью удаляются окалина и мелкие дефекты поверхности с катанки (заготовки для проволоки), наносится покрытие для стабильности процесса волочения катанки. Проектная мощность одной линии до 1,8 тонн катанки в час. Оборудование будет запущено в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ совместно со специалистами фирмы-изготовителя.

«В прошлом году комбинат уже внедрил в этом цехе на ряде волочильных станов узлы механического удаления окалины (окалиноломатели). Это позволило отказаться от химического способа удаления окалины с использованием кислоты. Запуск нового лентошлифовального оборудования станет завершающим этапом модернизации этого цеха», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Проект по модернизации сталепроволочно-канатного производства БМК стоимостью 1,5 млрд рублей реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Срок его реализации –до 2023 года. Он предусматривает техническое перевооружение ряда сталепроволочных цехов с запуском нового волочильного и вспомогательного оборудования, реконструкцией оборотных циклов и установкой новой станции очистки сточных вод сталепроволочно-канатного производства.

Компания Eurodraw Wire Equipment (Италия) – один из известных европейских производителей различных станков для метизных предприятий.

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