Филиал «Россети Центр Курскэнерго» в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне реализует ряд проектов, приуроченных к этой памятной дате. Большинство из них находится в стадии завершения. Наиболее масштабные из них являются проекты по декоративному освещению территории Музея-заповедника «Большой дуб» в Железногорском районе Курской области и памятника «Героям-артиллеристам» на Тепловских высотах в Поныровском районе.

Для освещения Музея – заповедника, открытого на месте, где в 1943 году фашисты убили жителей нескольких деревень, а затем сожгли их за связь с партизанами, специалисты Курскэнерго построили линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, протяженностью 2 км, установят 26 парковых светильников, 7 светильников архитетектурной подсветки и 24 прожектора.

Памятник «Героям-артиллеристам», где энергетики также проводят работы по его освещению, воздвигнут на Тепловских высотах в Поныровском районе – место самых ожесточенных сражений на Курской дуге Это первый памятник Воинской славы, открытый в период Великой Отечественной войны — 30 ноября 1943 года. Здесь работники филиала уже построили две воздушные линии (ВЛ) 10 кВ и 0,4 кВ, установили столбовую трансформаторную подстанцию (СТП) 10/04 кВ мощностью 25кВа, выполняют монтаж прожекторов.

Кроме этого, специалисты Курскэнерго восстановят освещение «Памятника героям- танкистам» на въезде в поселок Поныри и декоративное освещение «Ангела мира» - главного элемента Памятной стелы вблизи села Молотычи Фатежского района.

Предметом заботы энергетиков являются и другие памятные места. В Медвенском районе работники филиала провели уборку памятника легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу, а в Солнцевском – облагородили памятник "Неизвестному герою". В общей сложности к празднику в местах, где шли бои, сотрудники филиала осуществят благоустройство и приведут в порядок более 20 захоронений советских воинов.

Особое внимание работники предприятия уделяют ветеранам войны и труженикам тыла. В преддверии праздника активисты волонтерского движения компании «Лига добра» вместе с представителем профсоюзного комитета предприятия посетили на дому, с соблюдением всех мер безопасности, участников Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Чернышева и Николая Васильевича Николаева, тружеников тыла Ивана Андреевича Ткаченко и Валентину Ивановну Смоленскую. Энергетики поздравили их с наступающим праздником, пожелали здоровья, вручили подарки и предметы первой необходимости.