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COVID-19 вносит серьезные изменения в работу экспортно-ориентированных компаний и бросает новые вызовы для всех экспортеров Российских товаров. Но отмена мероприятий, затрудненная и иногда просто невозможная логистика, закрытие и ограничение работы многих учреждений - это не самое критичное для экспортеров. Экономические последствия, нарушение цепочек поставок, снижение покупательской способности и падение спроса - вот настоящие вызовы для трансграничной торговли. Преодолеть эти сложности возможно, хотя и уже становится очевидно, что нас ждут непростые времена.

В системе государственной поддержки экспорта присутствуют не только федеральные, но и региональные институты. Например, в Орловской области в составе центра “Мой бизнес” функционирует Орловский региональный Центр поддержки экспорта, который уже 4 года оказывает поддержку местным компаниям по выходу на иностранные рынки. Цепочка событий и ограничений, связанных с COVID-19 оказывают негативное влияние на отрасль, но система государственной поддержки продолжает выполнять свою задачу. Нужно продолжать наращивать компетенции у перспективных компаний и увеличивать объемы продукции поставляемой на экспорт. Многие инструменты поддержки экспортеров теперь не доступны. Например, отменены или перенесены выставки и бизнес-миссии. Но это не значит, что работу нужно остановить. Нужно перестраиваться, переходить в онлайн. Делать еще больше и лучше, поддерживать и развивать онлайн-коммуникации.

Поэтому, 29 апреля 2020 года Орловский региональный Центр поддержки экспорта решил подвести итоги 2019 года и запустить новый этап развития регионального экспорта в режиме онлайн. Началом нового непростого экспортного сезона станет “мобилизация” ресурсов, объединение и координация действий Орловских экспортеров в рамках подведения итогов конкурса “Экспортер года 2019”.

Орел - кабельный город

Орёл - сильный регион с точки зрения кабельной и электротехнической промышленности. На территории области действует сразу несколько кабельных предприятий, есть производство ПВХ-компаундов, производится светодиодная продукция, сборка щитового оборудования, а еще номинантами конкурса в Орловской области стал кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и компания производитель светодиодной продукции “Пумос”, поэтому было решено, что первая онлайн трансляция должна проходить не только на в рамках Орловского Центра поддержки экспорта и регионально центра “Мой бизнес”, но должна привлечь внимание широкого круга профессионального рынка. Такой площадкой на этот раз выбрали популярный отраслевой портал RusCable.Ru и формат шоу RusCable Live!

Мероприятия в режиме онлайн

В прямом эфире программы обсудим насущные проблемы экспорта, узнаем больше о центре, его функционале и участниках. А еще в прямом эфире будут объявлены и награждены победители конкурса “Экспортер Года”. Эфир обещает быть интересным, полезным, насыщенным и динамичным. Без галстуков. В интерактивном формате, с онлайн-чатом. Поэтому Орловский центр поддержки экспорта и система поддержки предпринимательства Орловской области “Мой бизнес” рада пригласить Вас на это онлайн-мероприятие. Эфир будет доступен и в записи, но в онлайн можно не только смотреть, но и участвовать. Вам понравится.

Важно, понимать, что система поддержки бизнеса находится рядом, разговаривает и общается на одном языке, работает в тандеме и готова помогать в рамках своих возможностей. Мы хотим быть ближе к реальному сектору экономики и рады общаться с профессиональной аудиторией RusCable.Ru и других отраслевых площадок.

Конечно, особое внимание нашему региону. Поэтому трансляция будет доступна и в популярных региональных социальных сетях, а так же в местных СМИ.

“Коммуникация становится оперативной, живой. Многие находятся в режиме самоизоляции или на “удаленке” и мы выбрали яркий, оперативный и эффективный формат для всех участников экспортного рынка Орловской области и приглашаем принять участие в прямой трансляции” - сообщила Руководитель центра поддержки экспорта Инесса Волкова - “Для нас это смелый формат в будущее и мы будем рады видеть больше кабельных предприятий в области, заинтересованных в развитие экспорта. Еще приятнее, что ведущим трансляции является бывший активный участник программ центра - тоже из кабельной сферы. Мы хотим показать, что жизнь из-за коронавируса не остановилась. Мы будем содействовать и помогать. Быть более оперативными, быть онлайн с действующими и новыми экспортерами. Мы продолжаем консультировать, проводить обучающие мероприятия, готовить маркетинговые материалы, переводить тексты, презентации и коммерческие предложения”, а для лучших экспортеров прошлого года, которые смогли добиться реальных результатов мы хотим наградить специальными призами. Мы считаем, что проведение мероприятия станет стимулом и поддержкой наших компаний в развитии экспортного бизнеса, будет способствовать выявлению и поощрению «чемпионов» экспортной деятельности, продвижению лучшего опыта и практик в сфере международной торговли.”

Партнеры и спонсоры конкурса "Экпортер года - 2019" Орловская область и трансляции RusCable Live!

Экспорт - это глобальная задача. Поэтому в конкурсе “Экспортер Года 2019” есть и компании-партнеры. Спонсорами и партнерами события стали крупнейшие банки, работающие с экспортно-ориентированными предприятиями области это : Банк “Открытие” и Банк ВТБ

Партнерами конкурса “Экспортер Года”, партнерами номинаций и специальных подарков стали: АКБ “Ланта-Банк”, Орловская торгово-промышленная палата, центр изучения иностранных языков “5 континентов”, агентство сувенирной продукции “Gift57”.

Подарки и специальные проекты для экспортеров - это сюрприз трансляции! Подпишитесь на трансляцию и получите уведомление о ее начале.

Перейдите по ссылке и поставьте уведомление или подпишитесь на аккаунты Орловского Центра поддержки экспорта! Мы ждем Вас на прямую трансляцию 29 апреля в 16:00.

Список всех номинантов на премию “Экспортер-года-2019” в Орловской области.

Экспортер года в сфере промышленности:

АО "Пумос" - производитель светодиодной продукции.

ООО «Компас-Восток» http://compaseast.com/ru/ компания предлагает решения в области проектирования и изготовления технологий для промышленного выращивания шампиньонов.

ООО «Орлен» https://orlen-lenta.ru/ производитель технической текстильной ленты.

ООО «Арья Фордж» https://asaf.ru/ производитель штампованных деталей и обработки металла.

ООО "ТД "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" https://expert-cable.ru/

ООО ПКЦ «Орёлпищемаш» http://orelpm.ru/ производитель линий автоматизированного разлива жидкостей.

ООО «Медикант» http://медикант.рф/ производитель жидкостных хроматографов.

ООО "Прохим" http://prokhim.com/ производитель оборудования для химчисток и прачечных.

ООО «Машиностроительный завод им. А. Невского» http://svarka57.com/ производител и поставщик навесного оборудования.

Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса

ООО "Кондитерская фабрика" http://www.orelkf.ru/ производитель кондитерских изделий

АО "Крахмалопродукты" http://krahmal-orel.ru/ производитель крахмала и крахмалопродуктов.

АО "Плещеевский крахмальный завод" https://pkz1.ru/ производитель крахмала.

ООО «Арта» производитель и поставщик зерна.

ООО «Звягинский крахмальный завод» https://www.zkzavod.ru/ производитель крахмала.

Экспортер года - самая большая география экспорта

ООО "Тэсти Фуд" - https://tdpve.ru/ дистрибьютор сухаро-бараночных изделий и печенья ООО ТД “Посольство вкусной еды”.

ООО "Микротензор" http://microtensor.ru/ производитель микроэлектронных тензопреобразователей избыточного давления и силы

ООО "ОЗБИО" https://ozbio.com/ производитель горно-шахтного оборудования.

Прорыв года

ООО "Евромаш" https://euro-mash.ru/ производитель сельскохозяйственной техники.

ООО «Орёлмолпром» http://орелмолпром.рф/ производитель молочных продуктов.

ООО "Сильвер Степ" http://shopsilverstep.ru/ производитель изделии для лечения и реабилитации

ИП Харламов Максим Владимирович http://elitpak.net/ поставщик бакалейной продукции компании “Элитпак”.

ИП Глава КФХ Кузнецов Игорь Васильевич производителем круп и комбикормов