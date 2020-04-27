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Инвестиции (проекты)

На трассе А-119 отремонтируют мост через реку Вологду

На трассе А-119 отремонтируют мост через реку Вологду

27 апреля 2020, 15:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта мостового перехода, расположенного на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. 

A-119 «Вологда - Медвежьегорск» (ранее Р5) - федеральная российская автодорога, проходящая по территории Вологодской области и Республики Карелия. Трасса важна не только для Вологодской области, но и для всего Северо-Западного региона страны, так как связывает между собой сразу две федеральные дороги – М-8 «Холмогоры» и Р-21 «Кола». 

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт одного из двух мостов, перекинутых через реку Вологду. Мост находится на км 12+717 автодороги между поселками Майский и Молочное Вологодской области. 

В ходе реализации проекта мост, который был построен в 1961-1962 годах, будет демонтирован в связи с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием: в его конструкции выявлено множество дефектов и разрушений. Вместо него на этом месте возведут новый полностью железобетонный мостовой переход, длина которого составит 101,362 м. 

Общая протяженность трассы, подлежащей ремонту, составляет 614,82 м. Для обеспечения безопасности движения и помощи в визуальном ориентировании водителей в пути участок оборудуют новыми дорожными знаками, разметкой и ограждениями. 

Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства». Проектную документацию подготовили в ООО «ПромСтройИнвест». 

Фото: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 

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