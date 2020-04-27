Компания по производству, передаче и распределению энергии на севере Шотландии – Scottish Hydro Electric Transmission (SHET), входящая в британский энергохолдинг Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), направила заявку в департамент планирования Совета Шетландских островов (Shetland Island Council) на получение лицензии для проекта подводного кабельного соединения между энергосистемами Шетландских островов и Шотландии.

HVDC соединение Shetland Link пропускной способностью 600 МВт и общей протяженностью 260 км, из которых 250 км будет проложено по дну Северного моря, пройдет от мыса Noss Head в северной области Шотландии Caithness до населенного пункта Weisdale Voe и далее до ПС Upper Kergord на Шетландских островах. Проектом также предусмотрено строительство на Шетландском архипелаге трансформаторной ПС 320/132 кВ и преобразовательной подстанции (ППС) в Upper Kergord, а также распределительной подстанции ПС в Noss Head для присоединения Shetland Link к передающей сети.

Одновременно SSEN подал заявку в Морское управление Шотландии (Marine Scotland) на выдачу лицензии, необходимой для выполнения работ по установке и эксплуатации подводных кабельных линий. В настоящее время SSEN (после получения соответствующего разрешения) проводит работы по строительству ППС на Шетландских островах. Однако проект Shetland Link до сих пор не получил одобрения регулятора в энергетике Великобритании Ofgem, поскольку оно привязано к получению окончательного инвестиционного решения по проекту строительства ВЭС Viking Wind мощностью 457 МВт на Шетландских островах. Целью сооружения ВЭС Viking Wind является обеспечение надежного энергоснабжения Шетландских островов, поскольку один из крупных источников электроснабжения – дизельная электростанция Lerwick мощностью 66 МВт, работающая с 1953 г., планируется к выводу из эксплуатации в 2025 г. Однако проект Viking Wind не смог получить государственное субсидирование через заключение контракта на разницу цен (Contracts for Difference, CfD) по результатам состоявшегося недавно правительственного аукциона. HVDC соединение Shetland Link, стоимость сооружения которого оценивается в € 760 млн, запланировано к вводу в эксплуатацию в 2024 г. В настоящее время энергосистемы Шетландских островов не имеют электрических связей с энергосистемой Великобритании и функционируют в островном режиме.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission