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Цифровая революция

В ГИСП запущен сервис мониторинга состояния системообразующих предприятий

В ГИСП запущен сервис мониторинга состояния системообразующих предприятий

27 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГИСП, МИНПРОМТОРГ

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На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) начал работать специальный сервис еженедельного мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

Новый цифровой сервис разработан в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 764-р от 27 марта 2020 года «О мониторинге финансово-экономического состояния организаций». Он охватывает все системообразующие предприятия, относящиеся не только к сфере ведения Минпромторга России, но и других федеральных органов исполнительной власти. 

Мониторинг ведется по основным направлениям деятельности организации, включая финансово-экономическую и социальную сферу. В числе ключевых критериев оценки текущего состояния – численность занятых, платежная дисциплина, долговая нагрузка, анализ платежеспособности.  

Для заполнения мониторинговых форм системообразующим организациям необходимо зарегистрироваться в ГИСП и перейти в сервис предоставления информации о финансово-экономическом состоянии.

На данный момент доступ к сервису уже имеют более 650 системообразующих организаций. Оперативный мониторинг их состояния позволит заблаговременно выявлять негативные факторы, влияющие на устойчивую работу таких предприятий, своевременно устранять соответствующие риски и запускать необходимые механизмы поддержки

– прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

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