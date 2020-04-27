На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) начал работать специальный сервис еженедельного мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

Новый цифровой сервис разработан в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 764-р от 27 марта 2020 года «О мониторинге финансово-экономического состояния организаций». Он охватывает все системообразующие предприятия, относящиеся не только к сфере ведения Минпромторга России, но и других федеральных органов исполнительной власти.

Мониторинг ведется по основным направлениям деятельности организации, включая финансово-экономическую и социальную сферу. В числе ключевых критериев оценки текущего состояния – численность занятых, платежная дисциплина, долговая нагрузка, анализ платежеспособности.

Для заполнения мониторинговых форм системообразующим организациям необходимо зарегистрироваться в ГИСП и перейти в сервис предоставления информации о финансово-экономическом состоянии.

На данный момент доступ к сервису уже имеют более 650 системообразующих организаций. Оперативный мониторинг их состояния позволит заблаговременно выявлять негативные факторы, влияющие на устойчивую работу таких предприятий, своевременно устранять соответствующие риски и запускать необходимые механизмы поддержки