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Инвестиции (проекты)

В Певеке построят здание МВД с тиром

В Певеке построят здание МВД с тиром

27 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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В городе Певеке Чукотского автономного округа в 2022 году откроют новое здание муниципального отдела МВД РФ «Билибинский», сообщает RosTender.info.

Управление МВД РФ по Чукотскому округу объявило тендер по выбору подрядчика, итоги тендера собираются подвести 29 апреля. С победителем готовы заключить контракт на 323 млн рублей. Как ожидается, подрядчик начнет строить вскоре после заключения контракта, а сдаст объект в 2022 году.

Двухэтажное здание для отдела МВД общей площадью 1600 кв. метров расположится на улице Полевиков недалеко от микрорайона «Геолог». При здании построят двухэтажный гараж с тиром площадью около 800 кв. метров.
 

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