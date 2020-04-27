В Певеке построят здание МВД с тиром

В городе Певеке Чукотского автономного округа в 2022 году откроют новое здание муниципального отдела МВД РФ «Билибинский», сообщает RosTender.info.

Управление МВД РФ по Чукотскому округу объявило тендер по выбору подрядчика, итоги тендера собираются подвести 29 апреля. С победителем готовы заключить контракт на 323 млн рублей. Как ожидается, подрядчик начнет строить вскоре после заключения контракта, а сдаст объект в 2022 году.

Двухэтажное здание для отдела МВД общей площадью 1600 кв. метров расположится на улице Полевиков недалеко от микрорайона «Геолог». При здании построят двухэтажный гараж с тиром площадью около 800 кв. метров.

