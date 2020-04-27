Выставка – это эмоция

Сразу несколько специализированных выставок объединяться и пройдут в одно время на одной площадке – ЭКСПОФОРУМ в Санкт-Петербурге этой осенью. С 6 по 9 октября в Санкт-Петербурге пройдут Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), выставкой и конференцией по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2020, выставка Рос-Газ-Экспо и «Энергетика и электротехника».

Энергетики должны были встретиться в апреле, но как большинство конгрессных мероприятий ЭиЭ переехала на осень. Как отразится такое соседство на обеих проектах? Мы полагаем, что в нынешних условиях такой вариант имеет массу плюсов. Главный – расширение профессиональной ориентированности посетителей.

Объединение нескольких отраслей российского бизнеса – производства, дилерства и потребителей на одной площадке позволит в короткие сроки обменяться опытом и принять решения о том, как в новых условиях обеспечивать конечного потребителя и развиваться.

Выставка – это полные дни, которые и гость и участник выделяет исключительно для переговоров, поиска новых бизнес-партнеров и упрочнения существующих деловых контактов. Помимо решения важных коммерческих задач – формирование клиентской базы, вывода на рынок новой продукции, укрепление имиджа компании, повышение узнаваемости бренда, только на выставке можно использовать эмоциональную составляющую личного общения. Выставка – это живая эмоция, это решение, которое можно принять всего за несколько секунд личного общения. Выставка – это энергетический обмен и глобальный мозговой штурм – мощная командная работа над решением общих задач и индивидуальных целей.

«Энергетика и электротехника» www.energetika-restec.ru

Выставка «Энергетика и электротехника» на протяжении многих лет была и остается одной из лучших площадок в России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного диалога специалистов всех отраслей экономики с производителями и поставщиками энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий.

Для этого на площадке традиционно на площадке работают Зона презентаций и Центр деловых контактов.

Приглашаем производителей и поставщиков оборудования и технологий по следующим направлениям:

Электроэнергетика

генерация

энергетическое машиностроение

распределение

транспортировка

потребление электроэнергии

Электротехническое оборудование и кабель Теплоснабжение

источники теплоснабжения

распределение и транспортировка

потребление

Автоматизированные системы управления технологическими процессами Программное обеспечение. Системы и средства измерения и контроля Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование Безопасность энергообъектов Исследования и разработки для энергетики и ТЭК

На 20 апреля 2020 года более 150 компаний подтвердили свое участие в выставке. Среди экспонентов: Газпром энергохолдинг, Газпром теплоэнерго, Электронмаш, ПРИСТ, ПЗСТ, Электроинтер, Ден Рус, МЭТЗ им. В.И. Козлова, ННПО им. М.В. Фрунзе, FIAMM, EKRA, Schneider Electric, Тайко Электроникс Рус, Группа АПАТОР, ЗЭТО, Прософт-системы, ПИК-энерго и многие другие.

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации, на сегодня работа по формированию выставочной экспозиции и деловой программы ведется дистанционно.

Медиахолдинг “РусКабель” как и было запланировано ранее: организует и проведет семинар для кабельщиков. По вопросам участия обращайтесь в редакцию портала mail@ruscable.ru , 8 495 229 33 36.

Участие в выставке www.energetika-restec.ru +7 (812) 303 8868, energo@restec.ru

Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR) http://omr-russia.ru/

OMR 2020 – это единственная в России международная специализированная выставка по судостроению для шельфа и развитию инфраструктуры морской добычи нефти и газа. Это уникальный проект на стыке судостроения и ТЭК.

Гости выставки традиционно судостроительные и нефтегазовые компании, разработчики и поставщики оборудования для освоения Арктики и шельфа. Сочетание энергетической и судостроительной выставки дает полное представление о технических решениях освоения морских углеводородных ресурсов.

Демонстрация разработок в сфере проектирования судов различного назначения, оборудования и материалы для строительства морских платформ и технологических комплексов для разведки и добычи нефти и газа на шельфе, развития транспортной инфраструктуры Арктики – вот что будет представлено на площадке.

OMR 2020 готовит обширную выставочную экспозицию и насыщенную деловую и конкурсную программы. Основной темой конференции станет «Севморпуть – инфраструктурные и промышленные аспекты развития Арктики». Поставлены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития морского нефтегазопромыслового флота, технических средств для освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа, создание и развитие Северного морского транспортного коридора, комплексным развитием энергетической инфраструктуры Арктической зоны, а также социально-экономические и кадровые вопросы для обеспечения освоения континентального шельфа.

Подробнее о конференции http://omr-russia.ru/conference/about/

Впервые для посетителей и делегатов OMR 2020 будут организованы технические семинары на промышленных объектах СЗФО:

ААНИИ (исследования гидродинамики морского транспорта и ледовых качеств судов в опытном ледовом бассейне), ООО «Транснефть - Порт Приморск» (перевалка нефти на суда), Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ Макарова (тренировка по борьбе за живучесть судна), АО «Балтийский Завод» (посещение атомного ледокола типа «Арктика»).

OMR 2020 поддерживают лидеры отрасли: ПАО «Газпром нефть» - Официальный спонсор, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - партнер мероприятия.

Участие в выставке +7 (812) 3206363, доп. 402, 404, rao2@restec ru