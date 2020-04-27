Апрель близится к концу, но у IEK GROUP еще много интересных и полезных вебинаров! В ближайшую неделю (с 28 по 30 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®.

Металлические и пластиковые корпуса для модульного оборудования, контроль микроклимата в шкафах, комплексные решения IEK Lighting для различных сфер применения или преобразователи частоты А650 — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 28-30 апреля 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское Комплексные решения IEK Lighting для медицинских учреждений 28 апреля 10:00 Обзор новинок ТМ ONI (датчики давления, блоки питания, УПП SFB) 28 апреля 11:00 Контроль микроклимата в шкафах. Обзор линейки. 28 апреля 12:00 Пластиковые корпуса IEK® для модульного оборудования 28 апреля 14:00 Металлические корпуса IEK® для модульного оборудования 29 апреля 10:00 Комплексные решения IEK Lighting для административно-офисных зданий 30 апреля 10:00 Преобразователи частоты серии А650 30 апреля 11:00

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!