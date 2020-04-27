Мы продолжаем выпускать еженедельный RusCable Insider Digest
27 апреля 2020, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Апрель близится к концу, но у IEK GROUP еще много интересных и полезных вебинаров! В ближайшую неделю (с 28 по 30 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®.
Металлические и пластиковые корпуса для модульного оборудования, контроль микроклимата в шкафах, комплексные решения IEK Lighting для различных сфер применения или преобразователи частоты А650 — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!
Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».
График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 28-30 апреля 2020 г.
|
Тема вебинара
|
Дата
|
Время московское
|
Комплексные решения IEK Lighting для медицинских учреждений
|
28 апреля
|
10:00
|
Обзор новинок ТМ ONI (датчики давления, блоки питания, УПП SFB)
|
28 апреля
|
11:00
|
Контроль микроклимата в шкафах. Обзор линейки.
|
28 апреля
|
12:00
|
Пластиковые корпуса IEK® для модульного оборудования
|
28 апреля
|
14:00
|
Металлические корпуса IEK® для модульного оборудования
|
29 апреля
|
10:00
|
Комплексные решения IEK Lighting для административно-офисных зданий
|
30 апреля
|
10:00
|
Преобразователи частоты серии А650
|
30 апреля
|
11:00
Присоединяйтесь к нам, будет интересно!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter