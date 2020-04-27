COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 29, 30 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Новые вебинары IEK GROUP! Все, что вы хотели знать о продукции IEK® И ONI®

Новые вебинары IEK GROUP! Все, что вы хотели знать о продукции IEK® И ONI®

27 апреля 2020, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
341

Апрель близится к концу, но у IEK GROUP еще много интересных и полезных вебинаров! В ближайшую неделю (с 28 по 30 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®.

Металлические и пластиковые корпуса для модульного оборудования, контроль микроклимата в шкафах, комплексные решения IEK Lighting для различных сфер применения или преобразователи частоты А650 — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 28-30 апреля 2020 г.

Тема вебинара

Дата

Время московское

Комплексные решения IEK Lighting для медицинских учреждений

28 апреля

10:00

Обзор новинок ТМ ONI (датчики давления, блоки питания, УПП SFB)

28 апреля

11:00

Контроль микроклимата в шкафах. Обзор линейки.

28 апреля

12:00

Пластиковые корпуса IEK® для модульного оборудования

28 апреля

14:00

Металлические корпуса IEK® для модульного оборудования

29 апреля

10:00

Комплексные решения IEK Lighting для административно-офисных зданий

30 апреля

10:00

Преобразователи частоты серии А650

30 апреля

11:00

 

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
COMPOLY® продолжает свою работу!
Выставка – это эмоция
ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” поддержал волонтеров
VOLTEX® — имя, которое является залогом качества!

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно