Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведут капитальный ремонт одного из двух силовых трансформаторов 25 МВА на подстанции 110/10/6 кВ «Райманово». Работы начались 8 апреля и должны завершиться до конца месяца.

Реконструкция подстанции и капремонт основного электротехнического оборудования начались в 2017 году, когда была произведена замена отделителя ОД-110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ, трансформаторов собственных нужд и вводных масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные выключатели, а также был выполнен монтаж трансформаторов тока ТТ-110 кВ. В 2018 году был проведен капитальный ремонт силового трансформатора 2Т. В 2017-м и 2019-м годах на ПС 110 кВ «Райманово» была проведена замена маслонаполненного выключателя МКП-110 кВ на новый элегазовый баковый выключатель; и это был последний масляный выключатель 110 кВ на подстанции, с демонтажем которого завершилась многолетняя программа по замене устаревшего масляного оборудования 110 кВ на современное элегазовое.

Реконструкция подстанции «Райманово» вызвана строительством нового микрорайона Чулпан, расположенного в западной части города Туймазы. Это 40,5 гектаров общей площади с девятиэтажными домами. В микрорайоне строятся и социальные объекты - детские сады, школы, поликлиники. Максимальная мощность присоединения – 1 МВт, с перспективой до 8 МВт. Электросетевики делают все для того, чтобы обеспечить качественным и надежным энергоснабжением новый микрорайон и социально значимые объекты г. Туймазы.

На снимке: капремонт силового трансформатора 1Т на подстанции 110 кВ «Райманово».