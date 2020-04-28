COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 29, 30 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

Доля ВИЭ-генерации в Эстонии в 1 квартале 2020 года составила половину обшей выработки электроэнергии

Доля ВИЭ-генерации в Эстонии в 1 квартале 2020 года составила половину обшей выработки электроэнергии

28 апреля 2020, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Elering, ЭСТОНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
218

По информации системного оператора Эстонии Elering, в I кв. 2020 г. выработка электроэнергии на базе ВИЭ достигла 601 ГВт*ч, что на 14% больше, чем за тот же период 2019 г., и составила 51% от общей выработки электроэнергии в стране. При этом доля ветровой генерации в общей выработке ВИЭ-генерации составила 49% (294 ГВт*ч), что на 23% больше, чем в прошлом году.

В общем энергопотреблении доля чистой энергии составила 24%. В стране поставлена задача достигнуть не менее 30% доли ВИЭ-генерации в общем объеме потребления к 2030 г. В 2019 г. этот показатель равнялся 21%. С января по март 2020 г. на ВИЭ-генерацию было выделено € 29 млн субсидий, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Доля выработки генерации на биомассе, биогазе и отходах составила 284 ГВт*ч, или 47% от общей выработки ВИЭ-генерации, а на поддержку этого сегмента ВИЭ-генерации было направлено € 14 млн, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом 2019 г. Выработка гидрогенерации, на поддержку которой было направлено € 373 тыс., составила 11 ГВт*ч. Неуклонно увеличивается финансирование солнечной энергетики в Эстонии. В I кв. текущего года выработка СЭС составила около 11,5 ГВт*ч. Благодаря увеличению количества новых установок этот показатель увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. Выработка эффективной когенерации, на поддержку которой, как и в I кв. 2019 г., было выделено € 1 млн, в связи с теплой погодой и низкой тепловой нагрузкой составила 38 ГВт*ч. Потребители электроэнергии финансируют поддержку ВИЭ-генерации и эффективной когенерации посредством платы за использование энергии из ВИЭ. В I кв. 2020 г. Elering собрал с потребителей и выплатил в качестве субсидий € 25,4 млн и € 29,2 млн соответственно.

Официальный сайт Elering

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Потребление электроэнергии в Латвии в I кв. 2020 г. снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Уйти от советской системы: страны Балтии вложат в синхронизацию электросетей еще 1,22 млрд евро
Испанская Siemens Gamesa установит ветровые турбины с 170-метровым ротором на площадке шведской ВЭС
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно