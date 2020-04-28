По информации системного оператора Эстонии Elering, в I кв. 2020 г. выработка электроэнергии на базе ВИЭ достигла 601 ГВт*ч, что на 14% больше, чем за тот же период 2019 г., и составила 51% от общей выработки электроэнергии в стране. При этом доля ветровой генерации в общей выработке ВИЭ-генерации составила 49% (294 ГВт*ч), что на 23% больше, чем в прошлом году.

В общем энергопотреблении доля чистой энергии составила 24%. В стране поставлена задача достигнуть не менее 30% доли ВИЭ-генерации в общем объеме потребления к 2030 г. В 2019 г. этот показатель равнялся 21%. С января по март 2020 г. на ВИЭ-генерацию было выделено € 29 млн субсидий, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Доля выработки генерации на биомассе, биогазе и отходах составила 284 ГВт*ч, или 47% от общей выработки ВИЭ-генерации, а на поддержку этого сегмента ВИЭ-генерации было направлено € 14 млн, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом 2019 г. Выработка гидрогенерации, на поддержку которой было направлено € 373 тыс., составила 11 ГВт*ч. Неуклонно увеличивается финансирование солнечной энергетики в Эстонии. В I кв. текущего года выработка СЭС составила около 11,5 ГВт*ч. Благодаря увеличению количества новых установок этот показатель увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. Выработка эффективной когенерации, на поддержку которой, как и в I кв. 2019 г., было выделено € 1 млн, в связи с теплой погодой и низкой тепловой нагрузкой составила 38 ГВт*ч. Потребители электроэнергии финансируют поддержку ВИЭ-генерации и эффективной когенерации посредством платы за использование энергии из ВИЭ. В I кв. 2020 г. Elering собрал с потребителей и выплатил в качестве субсидий € 25,4 млн и € 29,2 млн соответственно.

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