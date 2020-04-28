Специалисты Пермских городских сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по строительству электросетевого комплекса для нового ЖК «Доминант», который возводят в Ленинском районе по адресу: улица Луначарского, 99.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА каждый, и проложили кабельные линии 0,4 – 6 кВ общей протяженностью более 2 км. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиками мощности в объеме 1,4 МВт.

Новый 24-этажный ЖК «Доминант» будет включать в себя 515 квартир общей жилой площадью свыше 32 тысяч квадратных метров.