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Модернизация

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" построили сети для нового жилого комплекса в Ленинском районе г.Перми

Энергетики филиала Россети Урал - Пермэнерго построили сети для нового жилого комплекса в Ленинском районе г.Перми

28 апреля 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Пермских городских  сетей  филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по строительству электросетевого комплекса для нового ЖК «Доминант», который возводят в Ленинском районе по адресу: улица Луначарского, 99.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами  мощностью  1600 кВА каждый,  и проложили  кабельные линии 0,4 – 6 кВ общей протяженностью более 2 км. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиками мощности в объеме  1,4 МВт.

Новый 24-этажный ЖК «Доминант» будет включать в себя 515 квартир общей жилой площадью свыше 32 тысяч квадратных метров. 

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