Министерством промышленности и торговли Российской Федерации представлена витрина технических решений для организации процесса удаленной работы.

На портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) по адресу https://gisp.gov.ru/remote/ с сегодняшнего дня для предприятий промышленности доступны апробированные продукты. Они предназначены для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена.

Российские ИТ-разработчики готовы предоставлять технические решения для промышленности и помогать оперативно наладить процессы дистанционного доступа не только к программам, информационным ресурсам, но и оборудованию. Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы

- прокомментировал представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Поставщики программных и аппаратных решений могут предложить свои продукты с использованием онлайн-формы подачи заявок, доступной всем желающим. Отбор решений будет проводиться Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО «Цифровая экономика».

На сегодняшний день отобрано 52 технических решения, доступных предприятиям на портале ГИСП. Заявки разработчиков более чем 240 продуктов находятся в процессе обработки и проверки.