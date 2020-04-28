Четвертый дайджест "Ассоциации" Электрокабель
28 апреля 2020, 08:59
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГИСП, МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации представлена витрина технических решений для организации процесса удаленной работы.
На портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) по адресу https://gisp.gov.ru/remote/ с сегодняшнего дня для предприятий промышленности доступны апробированные продукты. Они предназначены для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена.
Российские ИТ-разработчики готовы предоставлять технические решения для промышленности и помогать оперативно наладить процессы дистанционного доступа не только к программам, информационным ресурсам, но и оборудованию. Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы
- прокомментировал представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Поставщики программных и аппаратных решений могут предложить свои продукты с использованием онлайн-формы подачи заявок, доступной всем желающим. Отбор решений будет проводиться Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО «Цифровая экономика».
На сегодняшний день отобрано 52 технических решения, доступных предприятиям на портале ГИСП. Заявки разработчиков более чем 240 продуктов находятся в процессе обработки и проверки.
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