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Инвестиции (проекты)

На курорте "Эльбрус" появится новая горнолыжная трасса

На курорте Эльбрус появится новая горнолыжная трасса

28 апреля 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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На северокавказском курорте «Эльбрус», находящимся в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике, вскоре начнут строить новую горнолыжную трассу, сообщает RosTender.info.

АО «Курорты Северного Кавказа» объявило тендер по выбору подрядчика для создания трассы под номером ЕР27 для ВТРК «Эльбрус». Стоимость строительства оценивается в 228 млн рублей, итоги тендера планируют подвести 19 мая.

Как ранее сообщал РосТендер, в рамках второго этапа создания горнолыжной инфраструктуры на ВТРК «Эльбрус» собираются оборудовать 2 синих, 5 красных, зеленую и черную трассы, а также установить канатные подъемники гондольного и кресельного типов. Строительство запланировано на 2020-2022 годы.

Напомним, в 2017 и 2018 годах ВТРК «Эльбрус» признавался победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт России» премии «Лидеры спортивной индустрии», которая вручалась в рамках Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.
 

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