В бывшем кинотеатре «Максим» на Ланском шоссе в Санкт-Петербурге продолжаются работы по созданию культурно-досугового центра с мультимедийным пространством, сообщает RosTender.info.

Приморский культурный центр объявил тендер на проведение капитального ремонта здания. С победителем тендера готовы заключить контракт на 266 млн рублей. Заявки на участие принимают до 8 мая, 12 мая подведут итоги тендера.

В перечне предстоящих работ: внутренние интерьеры центра, замена окон и дверей, ремонт кровли, фасада и замена инженерных коммуникаций. Также планируется установить современное оборудование в зрительном зале, в нем заменят одежду и механику сцены, обновят систему видеопоказа и режиссерской связи. В конференц-зале смонтируют конференц-систему с синхронным переводом. Согласно требованиям заказчика, подрядчик приступит к ремонту сразу после заключения договора. Ввести центр в строй необходимо до конца июля 2021 года.

Ремонт в здании начался в 2019 году. В бывшем кинотеатре планируют создать мультимедийное пространство с киноконцертным залом, конференц-залом, помещениями для репетиций, для проведения лекций и заседаний общественных организаций Приморского района.

Кинотеатр «Максим» был построен в 1963 году, в 2010 году его передали в управление Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Приморский культурный центр».



