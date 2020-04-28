Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в сотрудничестве с немецкой компанией Polyrack Tech-Group локализует производство промышленных конструктивов стандарта «Евромеханика», которые широко применяются телекоммуникационными, промышленными и транспортными компаниями. Соответствующее соглашение с немецкими партнерами заключил НИИ «Рубин», входящий в «Росэлектронику».

Стандарт «Евромеханика» унифицирует габариты плат и их монтажных отверстий, что позволят оперативно менять функциональные модули и использовать компоненты разных изготовителей в одном стандартном корпусе.

Документ предусматривает, что на мощностях предприятия будет локализовано производство блоков для стандартизированных модулей (крейтов), а также различных корпусов для панелей, дисплеев и промышленных моноблоков.