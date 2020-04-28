«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступает первого мая к реконструкции двух линий электропередачи 220 кВ в пригороде Екатеринбурга. Планируется монтаж двух металлических анкерных опор высотой 45,6 м в месте пересечения трассы энерготранзита с новой трамвайной веткой, которая свяжет столицу Урала и город-спутник Верхняя Пышма. Реализовать проект планируется до середины мая без ограничения потребителей.

Работы проводятся на ЛЭП 220 кВ «Среднеуральская ГРЭС – Калининская» и «Калининская – Песчаная» в Верхней Пышме. Новые опоры будут установлены вместо существующих конструкций. Их высота больше предыдущих ЛЭП на 4,8 м. В результате будет увеличен габарит ЛЭП над проектируемой трамвайной контактной сетью, действующей воздушной линией 110 кВ и автодорогой по проспекту Успенскому. На время реконструкции электроснабжение потребителей будет осуществляться по резервной схеме.

ЛЭП 220 кВ «Среднеуральская ГРЭС – Калининская» и «Калининская – Песчаная» обеспечивают выдачу мощности Среднеуральской ГРЭС через подстанцию 220 кВ «Калининская», являющуюся вторым по значимости центром питания Екатеринбурга. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение микрорайона Эльмаш с населением около 100 тыс. человек, а также ряда крупных промышленных потребителей – предприятия «Уралэлектротяжмаш», машиностроительного завода «ЗиК» и др.

Строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой началось в 2019 году. Планируется, что общая длина маршрутов составит 17,9 км. Новая транспортная система будет соединяться с действующей трамвайной сетью и метрополитеном Екатеринбурга. Время в пути между областным центром и Верхней Пышмой займет не более 30 минут. На линии будут работать современные низкопольные трамваи – их движение начнется ориентировочно в 2021 году.