ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу «РусГидро») проводит завершающий этап реконструкции подстанции напряжением 110 кВ «Промузел» в г. Южно-Сахалинске. Энергообъект играет важную роль в надежном электроснабжении западной части областного центра, а также Анивского и Невельского районов.

Данный проект вошел в государственную программу по развитию электроэнергетики Сахалинской области и в инвестиционную программу Сахалинэнерго. Стоимость работ, материалов и оборудования составит более 215 млн рублей.

В этом году в рамках реконструкции подстанции производится замена выработавших свой ресурс выключателей и разъединителей напряжением 110 кВ, в том числе устройств релейной защиты и автоматики. Работы планируется завершить до конца текущего года.

На период реконструкции подстанции ограничения в электроснабжении будут носить минимальный характер – только для перевода нагрузки с одного оборудования на другое.

Работы на подстанции проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Фото: static.sakh.com