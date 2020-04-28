Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса "Высший пилотаж-2" в Гатчине (Ленинградская область), сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

C ООО "Специализированный застройщик "Лидер" - заключен договор об открытии кредитной линии в размере 991 млн. рублей Финансирование предоставлено на срок до 27 июня 2023 года, процентная ставка не уточняется.

ООО "Специализированный застройщик "Лидер" осуществляет свою деятельность в области строительства с 2010 года в сегментах крупнопанельного, каркасно-монолитного и монолитного домостроения. Свою деятельность ООО осуществляет на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компанией владеют Яков Пересыпкин (51%) и Максим Адамюк (49%).

Северо-Западный банк Сбербанка присутствует на территории всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа РФ.