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Инвестиции (проекты)

Сбербанк выдал кредит на 1 млрд рублей застройщику жилого комплекса в Ленобласти

Сбербанк выдал кредит на 1 млрд рублей застройщику жилого комплекса в Ленобласти

28 апреля 2020, 17:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса "Высший пилотаж-2" в Гатчине (Ленинградская область), сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

C ООО "Специализированный застройщик "Лидер" - заключен договор об открытии кредитной линии в размере 991 млн. рублей Финансирование предоставлено на срок до 27 июня 2023 года, процентная ставка не уточняется.

ООО "Специализированный застройщик "Лидер" осуществляет свою деятельность в области строительства с 2010 года в сегментах крупнопанельного, каркасно-монолитного и монолитного домостроения. Свою деятельность ООО осуществляет на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компанией владеют Яков Пересыпкин (51%) и Максим Адамюк (49%).

Северо-Западный банк Сбербанка присутствует на территории всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа РФ.

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