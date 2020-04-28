В мае в Заводском и в Октябрьском районах города Грозный начнут строить школы, каждая из которых будет рассчитана на 1224 учеников, сообщает RosTender.info.

Министерство образования и науки Чеченской Республики объявило тендеры по выбору застройщиков зданий для учебных заведений. Стоимость строительства школы в Заводском районе оценивается в 444 млн рублей, в Октябрьском – в 447 млн рублей. Республика получит эти средства из федерального бюджета. Заявки на участие в тендерах принимают до 6 мая, в этот же день назовут победителей.

Трехэтажная школа в Заводском районе будет состоять из 4 блоков. В первом разместят учебный корпус филологических предметов, во втором – кабинеты начального образования, в третьем - корпус общественных наук с пищеблоком и актовым залом, а в последнем - кабинеты естественных наук и трудового обучения, а также спортивные залы. Под строительство отвели участок площадью почти 30 тыс. кв. метров на улице Мира. Главные ворота на территории школы будут выходить на улицу Мамсурова, отмечается в документации тендера.

Школа в Октябрьском районе на улице Биологической также будет состоять из четырех блоков, в трех из них по проекту находятся корпус филологических предметов, корпус начального образования с 20-ю основными кабинетами, двумя классами продлёнки, двумя игровыми помещениями и двумя спальнями, а также корпус общественных наук с пищеблоком и актовым залом на 662 мест.

В четвертом блоке, кроме кабинетов естественных наук и труда, планируют оборудовать спортзалы и плавательные бассейны. Размер большого бассейна для учеников средних и старших классов составит 25х11,5 метров, а малого, для учеников младших классов, 12,5 х 6 метров.

Согласно требованиям заказчика, подрядчики должны будут ввести учебные заведения в строй не позднее 25 декабря 2020 года.

