В 2020 году Юго-Западные электрические сети филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») отремонтируют 22 линии электропередачи классом 35-110 кВ и 23 высоковольтные подстанции в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края.

Работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения в период пиковых нагрузок 650 тысяч потребителей и 534 социальных объектов в пяти районах присутствия филиала. Мероприятия запланированы в рамках ремонтной программы и технического обслуживания на 2020 год. Затраты на ремонтные работы составят около 54 млн рублей.

В рамках ремонтной кампании на высоковольтных линиях энергетики заменят 18 опор, свыше девяти тысяч устаревших изоляторов на современные стеклянные. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений специалисты произведут замену более 9 км грозозащитного троса.

Кроме того, энергетики уделят особое внимание расчистке просек, чтобы минимизировать количество технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода. В течение года запланирована расчистка 50 гектаров лесных просек от деревьев и кустарников.

На высоковольтных подстанциях энергетики проведут ремонт силовых трансформаторов, аккумуляторных батарей, заменят устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная». В числе потребителей Юго-Западных электросетей такие энергоемкие и ответственные потребители, как комбинат «Новоросцемент», управление «Черномортранснефть», десятки винзаводов и других предприятий АПК причерноморской зоны Кубани. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях юго-западного района Краснодарского края, который отнесен к особым в связи с гололедообразованием и очень большими ветровыми нагрузками.