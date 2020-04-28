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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B4

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B4

28 апреля 2020, 13:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, SC B4
Отрасль: Электроэнергетика 

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B4.87_VSC HVDC responses to disturbances and faults in AC systems which have low synchronous generation.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B4 Chairperson: Mohamed RASHWAN, mrashwan@transgridsolutions.com

SC B4 Secretary: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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