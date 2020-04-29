Александр Новак: "Уровень исполнения сделки ОПЕК ++ будет 100%"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью агентству «Интерфакс» рассказал о ходе переговоров стран по заключению нового соглашения об ограничении добычи нефти, о контактах с США и текущих договоренностях с Белоруссией по поставкам нефти.

Говоря о новых договоренностей в рамках нового соглашения ОПЕК++, Александр Новак сообщил о рассмотрении двух вариантов развития событий.

«Первый вариант ручного управления, то есть когда страны договариваются между собой о координации действий. Второй вариант - рыночный, когда при снижении цен в соответствии с законами рынка предложение будет снижаться автоматически. Мы решили, что в условиях настолько существенного снижения спроса мир никогда не был, поэтому сегодня более эффективно и правильно для рынка действовать скоординировано – с тем, чтобы повысить определенность и предсказуемость рынка», - пояснил он.

По словам Министра, если же идти по варианту простого рыночного снижения в таких условиях есть вероятность столкнуться с хаотичной реакцией рынка.

«Мы это, кстати, уже наблюдали несколько дней назад по тем же котировкам WTI-фьючерсов на май. Потом, когда обращение на рынке этих бумаг прекратилось, очень нервная реакция рынка перешла уже на июньские фьючерсы. Мы планируем мониторить ситуацию», - подчеркнул глава Минэнерго России.

Исполнение соглашения будет соблюдаться за счет сохранения тесного контакта участвующих в нем стран, заверил Александр Новак. Контакты поддерживаются и с таким крупным производителем, как США.

«Мы находимся в хорошем контакте с руководителями Техасской железнодорожной комиссии. Мы считаем, что США могли бы не просто на словах сказать о том, что у них идет сокращение добычи или будет сокращаться добыча, а чтобы они это формализовали в связи с тем, что такие полномочия есть на уровне штатов. Наши коллеги сейчас активно рассматривают различные механизмы и возможности. Я считаю, что это был бы хороший сигнал рынку – как раз в плане усиления определенности на будущее», - добавил Александр Новак.

В первую очередь, мониторинг текущего состояния рынка будет возложен на специально созданную фокус-группу, по аналогии с Техническим и Министерским Мониторинговыми комитетами ОПЕК+, с той разницей, что в нее смогут войти только страны члены G20, сообщил Министр.

«Уровень исполнения сделки будет 100%-ным, все компании взяли на себя обязательства по исполнению договоренностей. Мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными – все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации. При 100%-ном выполнении обязательств уровень добычи по итогам 2020 года может составить порядка 480-500 млн тонн», - сообщил глава Минэнерго России.

Что касается стабильности поставок российской нефти на экспорт, в частности, в Белоруссию, Александр Новак сообщил, что в текущем году в эту страну планируется поставить до 24 млн тонн нефти.

«Что касается мая, текущая заявка белорусских НПЗ составляет 1 130 тыс. тонн. Однако, поскольку экспортный график позволяет, то при наличии потребности наших белорусских партнеров в дополнительной переработке нефти российские компании готовы это обеспечить в полном объеме», - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться в на сайте Минэнерго.