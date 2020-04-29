Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги в Клинском районе Московской области рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» протяженностью 697 км — магистральная автомобильная дорога общего пользования федерального значения, проходящая по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время практически закончено строительство дублера трассы – скоростной платной автодороги М-11 «Нева», но инфраструктура М-10 продолжает развиваться.

Проектом, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты Главгосэкспертизы России, запланирован капитальный ремонт десятикилометрового участка дороги, расположенного в городе Клин (на отрезке км 83+000 – км 93+000). Работы пройдут в два этапа, на первом подготовят территорию, на втором этапе будет проведен основной объем работ, в том числе замена малых искусственных сооружений, устройство дорожной одежды, переустройство инженерных коммуникаций, установка средств организации движения и другие необходимые работы.

Кроме того, с целью создания безопасных условий для движения автомобильного транспорта на участке будет обустроено стационарное электрическое освещение. Чтобы снизить уровень транспортного шума и создать комфортные условия для жителей, в ходе реализации проекта установят шумозащитные экраны. Также здесь отремонтируют автобусные остановки.

Капитальный ремонт участка позволит обеспечить безопасность его эксплуатации и в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, значительно снизить ущерб, наносимый народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения.

Предложенные в проекте решения направлены на применение новых технологий и максимальную механизацию строительства, что поможет значительно сократить сроки выполнения работ и снизить их стоимость при обеспечении должного качества.

Проект капитального ремонта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты, подготовлен ООО «КомплексПроект». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства».

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство двух надземных пешеходных переходов на трассе М-10 «Россия» в Калининском районе Тверской области.

Фото: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)