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Инвестиции (проекты)

На участке М-10 в Клину установят шумозащитные экраны и освещение

На участке М-10 в Клину установят шумозащитные экраны и освещение

29 апреля 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги в Клинском районе Московской области рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» протяженностью 697 км — магистральная автомобильная дорога общего пользования федерального значения, проходящая по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время практически закончено строительство дублера трассы – скоростной платной автодороги М-11 «Нева», но инфраструктура М-10 продолжает развиваться. 

Проектом, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты Главгосэкспертизы России, запланирован капитальный ремонт десятикилометрового участка дороги, расположенного в городе Клин (на отрезке км 83+000 – км 93+000). Работы пройдут в два этапа, на первом подготовят территорию, на втором этапе будет проведен основной объем работ, в том числе замена малых искусственных сооружений, устройство дорожной одежды, переустройство инженерных коммуникаций, установка средств организации движения и другие необходимые работы. 

Кроме того, с целью создания безопасных условий для движения автомобильного транспорта на участке будет обустроено стационарное электрическое освещение. Чтобы снизить уровень транспортного шума и создать комфортные условия для жителей, в ходе реализации проекта установят шумозащитные экраны. Также здесь отремонтируют автобусные остановки. 

Капитальный ремонт участка позволит обеспечить безопасность его эксплуатации и в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, значительно снизить ущерб, наносимый народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения. 

Предложенные в проекте решения направлены на применение новых технологий и максимальную механизацию строительства, что поможет значительно сократить сроки выполнения работ и снизить их стоимость при обеспечении должного качества. 

Проект капитального ремонта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты, подготовлен ООО «КомплексПроект». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства». 

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство двух надземных пешеходных переходов на трассе М-10 «Россия» в Калининском районе Тверской области. 

Фото: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

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