План застройки из проектной документации

В течение 16 месяцев на территории бывшей станции аэрации на Сосновой аллее должны построить шесть зданий для размещения объектов малого предпринимательства.

Соответствующий контракт стоимостью 1,46 млрд рублей был заключен 27 апреля, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком строительства выступает АО «Специализированная территория малого предпринимательства — "Зеленоград"» (СТМП), принадлежащее правительству Москвы, а генеральным подрядчиком — компания «Флан-М» (она же занимается реконструкцией здания «Ведогонь-театра» на улице Юности и капитальным ремонтом помещений Музея Зеленограда во «Флейте»).

Проектом предусмотрено возведение на участке 3,48 га в Восточной коммунальной зоне трех лабораторных и трех производственных 2-3-этажных корпусов общей площадью более 22 тысяч кв. метров. Перед этим потребуется вырубить 678 деревьев (среди них липы, тополя, яблони, рябины, каштаны, березы, ивы, осины, клены, сосны, вязы) и 4368 кустарников. Пересадят 154 дерева и 68 кустарников.

По условиям госконтракта, корпуса должны построить к осени 2021 года. Однако на сроки может повлиять пандемия коронавируса, из-за которой в Москве объявлен временный мораторий на строительство.

В презентации на сайте СТМП указывается, что проект создан с опорой на инфраструктуру и научно-технические достижения научных, инженерных и образовательных организаций Зеленограда, в частности — МИЭТа, «Ангстрема», «Микрона», «Миландра».

Общая площадь специализированной территории малого предпринимательства, созданной на месте бывшей станции аэрации «Мосводоканала» в Восточной коммунальной зоне, составляет 12 га. Первая очередь СТМП была сдана в 2011 году. В ее состав вошли административное здание, три производственных корпуса, состоящих из восьми модулей, с подземным гаражом и три научно-производственные лаборатории. Сейчас там располагается 12 резидентов и 18 арендаторов, рассказал на недавней встрече с горожанами первый заместитель префекта Зеленограда Алексей Михальченков. В качестве основных резидентов проекта на сайте СТМП указаны компании «Радиус Автоматика», «Бисс», «Оптолинк», «Геатех», «МикроЭм Технологии» и НТЦ «Актор».

Построить вторую очередь город собирается как минимум с 2012 года. В 2014 году на этот проект уже выделяли больше 1,5 млрд рублей и даже провели конкурс для поиска подрядчика, но в итоге закупку отменили. После этого намерения построить вторую очередь СТМП озвучивались еще неоднократно — например, в 2017 году. Тогда же к участию в проекте пытались привлечь партнеров из Китая. А годом позже на базе второй очереди предлагали реализовать проект «умного технопарка».

Кроме того, проектом предусмотрены третья и четвертая очереди СТМП.

Об истории появления и концепции этого проекта в интервью Инфопорталу восемь лет назад рассказывал префект Зеленограда Анатолий Смирнов.