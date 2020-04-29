Сергей Пахтусов, генеральный директор SIKORA RUSSIA

Приближается конец апреля 2020 года – одного из самых необычных месяцев для России за последние десятилетия. По-прежнему в нашей стране, как и во всем мире, продолжается суровая борьба с распространением вируса COVID-19. Эта пандемия затронула практически каждого из нас, как персонально, так и профессионально. Серьезно пострадали малые и средние бизнесы, многие отрасли промышленности понесли внушительные потери. Мировая кабельная промышленность также оказалась под ударом коронавируса. RusCable.Ru продолжает работать над объединением информации и опыта коллег со всего света и со всех рынов, так или иначе связанных с производством и реализацией кабельной продукции.

Гость нашего нового интервью – Сергей Пахтусов, генеральный директор SIKORA RUSSIA. Мы поинтересовались у Сергея с чего начиналась история ключевого разработчика и производителя измерительно-контрольных систем с мировым именем и почему основным направлением деятельности была выбрана именно кабельная промышленность. С какими отраслями еще работает компания? Как диверсифицирует свой бизнес? Какие уникальные разработки и решения компания предоставляет своим клиентам? Сколько единиц оборуования находится в России? Куда движется компания и как работает в условиях эпидемии?

Компании SIKORA, начав свою деятельность с измерительных приборов, применяемых для производства проводов и кабелей, уже более сорока лет работает над развитием разработанных технологий. Как ведущая компания-производитель контрольно-измерительных технологий, систем для контроля, анализа и отсортировки, и также как лидер среди компаний среднего размера Германии – SIKORA устанавливает стандарты качества, помогает оптимизировать процессы и сократить расходы посредством инновационных решений в различных отраслях промышленности.

Подробнее о том как живет и развивается один из ключевых игроков кабельной промышленности читайте в эксклюзивном материале: «Мы адаптируем наши разработки под изменяющиеся внешние требования, чтобы наши клиенты использовали наиболее удобные в работе достижения технического прогресса».

Сергей Пахтусов, также принял участие в эфире RusCable Live от 16. Он рассказал о том, что в России на данный момент работает парк из нескольких тысяч приборов и имеет постоянный рост. В целях обеспечения его поддержки, в нашей стране работает широкий состав высококвалифицированных технических специалистов. Сергей также рассказал о совместимости приборов и программного обеспечения с оборудованием европейских и китайских производителей.

По словам Сергея, компания не останавливает производственные процессы, соблюдая строгие меры безопасности сотрудников. Их, кстати, порядка 320 по всему миру. 250 из них трудятся в Германии, а целых 50 специалистов занимаются исключительно НИОКР.

«Здоровье наш самый ценный ресурс и сейчас нужно вкладываться именно в него», ­– подытожил Сергей Пахтусов.