Уважаемые коллеги!
Рады представить Вашему вниманию седьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».
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Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №7:
Проект постановления Правительства «О согласовании нормативных правовых актов - План дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи распространения новой коронавирусной инфекции»
Документ доступен по ссылке.
Методические рекомендации МО РФ по борьбе с коронавирусом
Методические рекомендации Министерства обороны РФ по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Документ доступен по ссылке.
Статьи по теме «Влияние развития технологий возобновляемых источников энергии на мировую экономику»
- Айрапетова А. Г., Ластовка И. В. Возобновляемые источники энергии как новый тренд развития мирового энергетического рынка // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 5-1 (119). Статья доступна по ссылке.
- Бекулова С. Р. Возобновляемые источники энергии в условиях новой промышленной революции: мировой и отечественный опыт // Мир новой экономики. 2019. № 4. С. 14-21. Статья доступна по ссылке.
- Гедири А. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в контексте энергетической политики стран ЕС // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2012. № 3. C. 26-32. Статья доступна по ссылке.
- Гречухина И. А., Кирюшин П. А. Возобновляемая энергетика как фактор ценообразования на рынке электроэнергии // Вестник ГУУ. 2014. №17. С. 120-127. Статья доступна по ссылке.
- Гречухина И. А., Кирюшин П. А. Возобновляемые источники энергии как фактор трансформации глобальной энергетики // Вестник евразийской науки. 2015. № 6 (31). Статья доступна по ссылке.
Больше статей по теме доступно по ссылке.
Статьи по теме «Анализ роли внешних коммуникаций в кризисных ситуациях на примере Министерства энергетики РФ»
- Боровский Ю. В. Энергетическая политика России на международной арене // Вестник Московского государственного института международных отношений. 2012. № 6. С. 40-46. Статья доступна по ссылке.
- Григорьева О. В. Роль дипломатии государства в мировом энергетическом пространстве: современные теоретические подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. Международные отношения. 2015. № 2. С. 130-140. Статья доступна по ссылке.
- Гудулова Г. О. Открытость государственных органов: понятие, элементы, стандарты // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. № 4 (21). С. 311-313. Статья доступна по ссылке.
- Каменская Е. А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 2. С. 18-24. Статья доступна по ссылке.
- Логинов Е. Л. и др. Мониторинг оперирования топливно-энергетическими ресурсами и использования финансовых и имущественных активов в процессах энергообеспечения потребителей // Вестник экономической безопасности. 2017. № 1. С. 170-175. Статья доступна по ссылке.
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Статьи по теме «Профориентационные компетенции выпускников вуза»
- Абрамова Н. А., Архипова С. Н., Корнилова Е. Н. Развитие профориентационной работы кафедры в условиях конкурентной среды вуза // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 1 (68). С. 76-78. Статья доступна по ссылке.
- Бавина П. А., Чурилина И. Н., Егорова Е. В. Организационно-педагогическая модель профориентационного обучения и воспитания студентов в реализации образовательных программ // Russian Journal of Education and Psychology. 2016. № 10 (66). С. 22-35. Статья доступна по ссылке.
- Елбаев Ю. А., Верещака О. П. Психологические особенности профессионального самоопределения студентов-иностранцев в период обучения в российском вузе // Наука и образование сегодня. 2018. № 11 (34). С. 67-69. Статья доступна по ссылке.
- Еремичева О. Ю., Кочетова Т. Н., Афанасьева Е. А. Профессиональное формирование бакалавров: особенности образовательных траекторий будущих математиков // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 3 (16). С. 125-128. Статья доступна по ссылке.
- Миронов И. П., Белозерова Т. А. Применение компетентностного подхода в образовании бакалавров технического вуза в рамках реализации профориентационного проекта // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2018. № 4. С. 17-26. Статья доступна по ссылке.
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С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ