Уважаемые коллеги!

Рады представить Вашему вниманию седьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

Выпуск №7:

Проект постановления Правительства «О согласовании нормативных правовых актов - План дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи распространения новой коронавирусной инфекции»

Документ доступен по ссылке.

Методические рекомендации МО РФ по борьбе с коронавирусом

Методические рекомендации Министерства обороны РФ по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Документ доступен по ссылке.

Статьи по теме «Влияние развития технологий возобновляемых источников энергии на мировую экономику»

Айрапетова А. Г., Ластовка И. В. Возобновляемые источники энергии как новый тренд развития мирового энергетического рынка // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 5-1 (119). Статья доступна по ссылке. Бекулова С. Р. Возобновляемые источники энергии в условиях новой промышленной революции: мировой и отечественный опыт // Мир новой экономики. 2019. № 4. С. 14-21. Статья доступна по ссылке. Гедири А. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в контексте энергетической политики стран ЕС // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2012. № 3. C. 26-32. Статья доступна по ссылке. Гречухина И. А., Кирюшин П. А. Возобновляемая энергетика как фактор ценообразования на рынке электроэнергии // Вестник ГУУ. 2014. №17. С. 120-127. Статья доступна по ссылке. Гречухина И. А., Кирюшин П. А. Возобновляемые источники энергии как фактор трансформации глобальной энергетики // Вестник евразийской науки. 2015. № 6 (31). Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

Статьи по теме «Анализ роли внешних коммуникаций в кризисных ситуациях на примере Министерства энергетики РФ»

Боровский Ю. В. Энергетическая политика России на международной арене // Вестник Московского государственного института международных отношений. 2012. № 6. С. 40-46. Статья доступна по ссылке. Григорьева О. В. Роль дипломатии государства в мировом энергетическом пространстве: современные теоретические подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. Международные отношения. 2015. № 2. С. 130-140. Статья доступна по ссылке. Гудулова Г. О. Открытость государственных органов: понятие, элементы, стандарты // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. № 4 (21). С. 311-313. Статья доступна по ссылке. Каменская Е. А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 2. С. 18-24. Статья доступна по ссылке. Логинов Е. Л. и др. Мониторинг оперирования топливно-энергетическими ресурсами и использования финансовых и имущественных активов в процессах энергообеспечения потребителей // Вестник экономической безопасности. 2017. № 1. С. 170-175. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Профориентационные компетенции выпускников вуза»

Абрамова Н. А., Архипова С. Н., Корнилова Е. Н. Развитие профориентационной работы кафедры в условиях конкурентной среды вуза // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 1 (68). С. 76-78. Статья доступна по ссылке. Бавина П. А., Чурилина И. Н., Егорова Е. В. Организационно-педагогическая модель профориентационного обучения и воспитания студентов в реализации образовательных программ // Russian Journal of Education and Psychology. 2016. № 10 (66). С. 22-35. Статья доступна по ссылке. Елбаев Ю. А., Верещака О. П. Психологические особенности профессионального самоопределения студентов-иностранцев в период обучения в российском вузе // Наука и образование сегодня. 2018. № 11 (34). С. 67-69. Статья доступна по ссылке. Еремичева О. Ю., Кочетова Т. Н., Афанасьева Е. А. Профессиональное формирование бакалавров: особенности образовательных траекторий будущих математиков // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 3 (16). С. 125-128. Статья доступна по ссылке. Миронов И. П., Белозерова Т. А. Применение компетентностного подхода в образовании бакалавров технического вуза в рамках реализации профориентационного проекта // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2018. № 4. С. 17-26. Статья доступна по ссылке.

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С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ