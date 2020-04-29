Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение производства Центрального института травматологии и ортопедии в Москве. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

ФГУП «ЦИТО» было основано в 1963 году при Центральном институте травматологии и ортопедии имени профессора Приорова. Предприятие занимается выпуском медицинских изделий, необходимых в травматологии и ортопедии, а также индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе - протезов и ортезов. На предприятии работают высококвалифицированные врачи-ортопеды, инженеры и техники-протезисты, техники-ортезисты и врачи-реабилитологи, которые помогают людям достичь максимального реабилитационного эффекта. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции и техническому перевооружению производства ФГУП «ЦИТО», одобренного Главгосэкспертизой России, позволит наладить выпуск импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования.

Работы пройдут в двух зданиях, расположенных в Москве по адресу улица Приорова, дом 10, строения 7 и 8. В настоящее время здесь производят протезно-ортопедические и медицинские изделия для травматологии и ортопедии. По итогам реализации проекта выпуск продукции достигнет 186620 изделий в год.

В строении № 7 устранят дефекты и повреждения железобетонных конструкций, установят отсутствующие вертикальные связи между колоннами каркаса, усилят часть ригелей, не отвечающих нормативным требованиям, проложат усиленную гидроизоляцию заглубленных помещений и выполнят иные необходимые работы. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка помещений на всех этажах здания с заменой конструкций полов, перегородок и с заполнением оконных и дверных проемов. Также здесь надстроят дополнительный, шестой этаж. Общая площадь здания после реконструкции составит 10870,1 кв. м. В одноэтажном строении № 8 общей площадью 222,1 кв. м демонтируют покрытие, стены и часть фундаментных плит с последующим возведением новых на оставшихся фундаментах здания.

Ранее Главгосэкспертиза России уже выдавала два положительных заключения по итогам рассмотрения этого проекта. Однако после проведения предыдущей государственной экспертизы в проектную документацию и результаты инженерных изысканий были внесены значительные изменения и дополнения. Так, были представлены материалы по реконструируемому хозяйственному строению, впервые вошедшему в объем реконструкции. Также были изменены схема дорожного движения и объемно-планировочные решения строения 7, решения по наружной отделке, фасадам и составу полов строения 7. Были откорректированы и конструктивные решения, в том числе результаты расчетов, изменены конфигурация и габариты пристроек реконструируемого здания, состав технологического оборудования, трассы и характеристики инженерных сетей.

Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств ФГУП «ЦИТО». Генеральная проектная организация - ООО «Интра Проект».

Фото: Префектура ЗАО Москвы