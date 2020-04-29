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29 апреля 2020, 14:35
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1, ИЗОЛЯТОР, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Вышел в свет очередной номер корпоративного издания «Изолятор» — № 1/2020, который посвящен итогам I квартала этого года, а также основным направлениям и планам дальнейшей работы компании «Изолятор».
Компания «Изолятор» является ведущим научно-техническим партнером РНК СИГРЭ. На базе завода «Изолятор» создан и функционирует Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Главная тема номера раскрывает общие принципы и практический подход к обеспечению устойчивого функционирования предприятия в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Как в сложившихся обстоятельствах ощущает себя производитель энергетического оборудования и чем отвечает на непредвиденный вызов? Как в этих особых условиях осуществляется взаимодействие с компаниями — заказчиками продукции? Наконец, каковы первые уроки новой реальности? Ответы на эти и другие вопросы читатель найдет на страницах предлагаемого издания.
Благодарим всех участников описываемых событий, которых мы считаем полноценными соавторами корпоративного издания «Изолятор»!
Приглашаем партнеров к совместной работе над изданием и будем рады материалам, посвященным нашему сотрудничеству и ключевым направлениям развития электроэнергетики.
Ссылка на издание: http://www.mosizolyator.ru/files/nodus_items/0005/2540/document-2540-1588104538.pdf
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