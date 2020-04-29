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"ЗЭТО" вошел в перечень системообразующих предприятий в сфере высоковольтной электроэнергетики

ЗЭТО вошел в перечень системообразующих предприятий в сфере высоковольтной электроэнергетики

29 апреля 2020, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Завод электротехнического оборудования «ЗЭТО» вошел в перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России в категории «Энергетическое машиностроение, электрическая и кабельная промышленность».

По итогам заседания 24 апреля 2020 года Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, перечень был дополнен 274 организациями, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований.

На сегодняшний день список включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности.

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