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Инвестиции (проекты)

Медцентр имени Алмазова ищет подрядчика строительства научного комплекса

Медцентр имени Алмазова ищет подрядчика строительства научного комплекса

30 апреля 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова в Петербурге снова объявил тендер на строительство научно-образовательного комплекса, повысив начальную цену контракта до 5,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

В конце прошлого года НМИЦ объявил запрос предложений в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта в 5,14 миллиарда рублей. Но на него не заявился ни один участник.

Новый тендер проходит в форме электронного аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 5,3 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, научно-образовательный комплекс предполагается построить на Коломяжском проспекте, общая площадь семиэтажного здания, включая подземный этаж, составит около 65 тысяч квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на обучение 1,7 тысячи человек. В его состав войдет общежитие на 620 мест.

Сроки строительства указаны: 2020-2022 годы. Проведение аукциона намечено на 6 мая.

Ранее в октябре 2018 года генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщал о планах строительства научно-образовательного комплекса, охарактеризовав этот проект как инновационный.

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Компания: РИА Новости

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