Проект планировки территории новой штаб-квартиры "Яндекса" выставили на общественное обсуждение, сообщила газета "Ведомости".

Из материалов обсуждений следует, что на улице Косыгина в Москве "Яндекс" построит до 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Максимальная высота нового головного офиса интернет-холдинга составит 75 метров, что соответствует высотности стоящей сейчас на участке гостиницы "Корстон".

Представитель "Яндекса" сообщил изданию, что архитектурная концепция штаб-квартиры еще только разрабатывается. Помимо офисов в ней должны быть предусмотрены подземная парковка, лаборатории, образовательный центр, спорткомплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей компании. Как подчеркнул ее представитель, это будет технологичное здание с современным общественным пространством, открытое для жителей района.

"Яндекс" в конце 2018 года приобрел под строительство штаб-квартиры около 4 гектаров на улице Косыгина, на котором сейчас расположен построенный в 1970-е годы 20-этажный отель "Корстон" (ранее - "Орленок"). Примерная сумма сделки составляет 145 миллионов долларов.

В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тысяч сотрудников. Штаб-квартира компании базируется в столичном деловом квартале "Красная Роза", где "Яндекс" арендует более 60 тысяч квадратных метров. Еще 27 тысяч квадратных метров компания арендует в московском бизнес-центре "Аврора". Соглашения об аренде в обеих локациях действуют до 2022 года. В конце 2019 года стало известно, что компания намерена арендовать 20 тысяч квадратных метров офисов в башне "Око" в "Москва-Сити".

Выставленный на обсуждение проект планировки также включает 2,2 гектара между улицами Косыгина и Академика Зелинского. Эта федеральная собственность. Ранее на участке планировалось построить жилой комплекс, но проект не был реализован и сейчас там сквер. Согласно проекту, он должен быть благоустроен, застраивать его не планируется.