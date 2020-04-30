У VESA готова спецификация DisplayPort Alternate Mode 2.0

Ассоциация VESA (Video Electronics Standards Association) сообщила о выпуске обновленной спецификации DisplayPort Alternate Mode. В версии 2.0 задействованы возможности DisplayPort 2.0 при подключении по USB4 с использованием разъема USB Type-C. В частности, речь идет о поддержке разрешений более 8K и высоких частот обновления.

В режиме DisplayPort Alt через разъем USB-C можно передавать данные DisplayPort со скоростью до 77,37 Гбит/с, используя все четыре высокоскоростные линии кабеля, или со скоростью около 40 Гбит/с при одновременной передаче данных SuperSpeed ​​USB.

Повысить пропускную способность до 19,34 Гбит/с на линию позволило эффективное кодирование 128b/132b. С его помощью можно передавать видео 8K (7680 × 4320 пикселей) с частотой обновления 60 Гц при полноцветном разрешении HDR 4:4:4 без сжатия или видео 16K (15360 × 8460 пикселей) с частотой 60 Гц и разрешением HDR 4:4:4 со сжатием.

В VESA ожидают, что первые изделия с поддержкой DisplayPort Alt Mode 2.0 появятся на рынке в 2021 году.