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Инвестиции (проекты)

В Чите построят дом для переселения из аварийного жилья

В Чите построят дом для переселения из аварийного жилья

30 апреля 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Чите в микрорайоне «Молодежный летом начнут строить дом для семей, переселяемых из аварийного жилья, сообщает >RosTender.info.
Правительство Забайкальского края объявило тендер по выбору застройщика для возведения многоэтажного дома. Заявки от участников тендера принимают до 12 мая, в этот же день конкурсная комиссия планирует назвать победителя.

Стоимость строительства дома оценивается в 444 млн рублей, эти средства направят как на возведение здания, так и на подключение его к инженерным сетям и благоустройство двора. Общая площадь квартир в доме составит более 8 тыс. кв. метров, в нем будет насчитываться 70 однокомнатных, 74 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, 7 четырехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести дом в строй не позднее 1 октября 2021 года.

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