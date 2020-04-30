В Чите построят дом для переселения из аварийного жилья

В Чите в микрорайоне «Молодежный летом начнут строить дом для семей, переселяемых из аварийного жилья, сообщает >RosTender.info.

Правительство Забайкальского края объявило тендер по выбору застройщика для возведения многоэтажного дома. Заявки от участников тендера принимают до 12 мая, в этот же день конкурсная комиссия планирует назвать победителя.

Стоимость строительства дома оценивается в 444 млн рублей, эти средства направят как на возведение здания, так и на подключение его к инженерным сетям и благоустройство двора. Общая площадь квартир в доме составит более 8 тыс. кв. метров, в нем будет насчитываться 70 однокомнатных, 74 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, 7 четырехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести дом в строй не позднее 1 октября 2021 года.