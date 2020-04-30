По данным новозеландского системного оператора Transpower, доля ВИЭ-генерации в портфеле генерирующих мощностей страны может вырасти до 95% в 2035 г. и до 100% к 2050 г. (в 2018 г. доля ВИЭ-генерации составляла примерно с 83%). В 2050 г. страна должна будет обеспечивать почти 60% общего объема потребляемых энергоресурсов за счет электроэнергии (по сравнению с 25% в 2016 г.), чтобы выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата.

Согласно базовому варианту плана ускоренной электрификации страны (Accelerated Electrification), разработанному системным оператором, потребление электроэнергии увеличится на 68% к 2050 г. (с 42 ТВт*ч в 2020 г. до 70 ТВт*ч в 2050 г.), в результате электрификации теплоснабжения и транспорта, а также роста населения. При этом максимум потребления мощности увеличится только на 40% (с нынешних 7,3 ГВт до 10 ГВт в 2050 г.) благодаря мерам по управлению спросом. Суммарная установленная мощность объектов генерации в стране должна увеличиться более чем в два раза в период с 2020 г. по 2050 г. (с немногим более 9 ГВт до почти 22 ГВт). Большая часть прироста генерирующей мощности будет обеспечиваться за счет ветровой генерации (с менее чем 700 МВт в 2020 г. до 6,5 ГВт в 2050 г.) и солнечной генерации (примерно со 100 МВт в 2020 г. до 5,9 ГВт в 2050 г., из которых 4,9 ГВт – распределенная солнечная генерация. а 1 ГВт – солнечная генерация коммунальных предприятий).

Таким образом, доля ветровой генерации в энергетическом балансе страны может вырасти с 5% в 2020 г. до 28% в 2050 г., а доля солнечной энергии – с менее чем 0,5% до 13% в 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata