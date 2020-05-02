Первому заместителю директора ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» В.А. Миненкову Первому заместителю директора ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» В.А. Миненкову Генеральному директору ООО «МВК»» А.В. Шталенкову Генеральному директору ООО «МВК»» А.В. Шталенкову

Что произошло? В ночь на 1 мая некоторые из застройщики компаний-участниц “замороженной” экспозиции Cabex получили уведомления о том, что стенды надо разобрать, а имущество вывезти до 11 утра. Причем даже не все. Что касается владельцев стендов – они не получили вообще никаких уведомлений – все на уровне слухов. По словам очевидцев и по данным видеокамер утром первого праздничного майского дня экспозиция представляла из себя руины. Некоторые компании-участницы, кто смог добраться до Сокольников, недосчитались оборудования. Естественно, что всю пятницу компании были заняты переговорами с юристами.



Ассоциация “Электрокабель” (АЭК) восстановила хронологию событий и цепочку распоряжений.

Правительство Москвы запросило от ГАУК г.Москвы “ПКиО Сокольники” освободить площади экспоцентра для оборудования временного госпиталя. ГАУК г.Москвы “ПКиО “Сокольники”, в свою очередь, уведомил об этом ООО “ЭкоЦентр Сокольники”, на балансе которого находится экспоцентр, об освобождении площадей. Расходы на демонтаж взял на себя парк, т.е. ГАУК. В данной конструкции MVK, организатор Cabex - арендатор площадей.

Что делать? Ассоциации “Электрокабель” удалось выяснить позицию выставочной компании MVK (https://mvk.ru/ru-RU/) – организатора Cabex. Об этом АЭК сообщили на своем телеграм-канале.

“MVK будет подавать претензии к Правительству Москвы (парк Сокольники - бюджетное унитарное предприятие) через свой отраслевой союз - Российский Союз Выставок и Ярмарок. Предлагаем собрать наши расходы на обустройство стендов и добавить в пакет. РСВЯ и МВК не видят расходов на стенды. Соответственно, не может их выставить Правительству. Агрегирование претензий АЭК не препятствует подаче индивидуальных исков к МВК как контрагенту.

Для этого просим вас присылать данные по вашим убыткам на Cabex.

• Реквизиты подрядчиков

• Сумма договоров

• Номера договоров



Информацию просим присылать на адрес генерального директора АЭК Натальи Сахаровой sakharova.n@elektrokabel.ru. В теме письма указывайте “CABEX”.

Позиция АЭК



Также генеральный директор АЭК Наталья Сахарова 1 мая подписала два письма, направленные на имя первого заместителя директора ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» В.А. Миненкова и генерального директора ООО «МВК» А.В. Шталенкова.

В письмах подробно разъясняется позиция АЭК по данному вопросу: принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится реквизиция (статья 242 ГК РФ). Согласно абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 ГК РФ.

В случаях эпидемий имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК РФ).

“Однако ни закона, ни иного акта, принятого органами государственной власти Москвы, не представлено”, – подчеркивается в письме генерального директора АЭК.

Более того, в силу статьи 16 ГК РФ убытки, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. Как следствие, если нормативно-правовой акт принят мэром города Москвы, то убытки будут возмещаться за счет бюджета Москвы.

В письме к MVK указана просьба – предоставить копию акта органа исполнительной власти г. Москвы о временном использовании помещений по адресу г. Москва, Лучевой просек, д. 7, стр. 1 и информацию о том, куда вывезено оборудование выставки Cabex.

Также АЭК, пока неофициально, удалось получить информацию о судьбе имущества участников выставки. Со слов представителей MVK . Часть имущества участников выставки перевезена в администрацию парка, еще часть – в офис MVK. При этом доступа у MVK к имуществу на данный момент нет.

В АЭК ждут копию акта органа исполнительной власти г. Москвы о временном использовании помещений по адресу г. Москва, Лучевой просек, д. 7, стр. 1; подтверждение передачи полномочий единоличного исполнительного органа ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» на В.А. Миненкова; информацию о том, куда вывезено оборудование выставки Cabex.

Портал RusCable.Ru ведет хронологию событий, фиксирует фото и видео с камер в павильонах Сокольников, собирает фото и видео от участников событий. Мы благодарим всех, кто делится этой важной информацией.

Сегодня важно одно – знать о своих правах и обязанностях и открыто о них говорить. Кабельная отрасль должна выжить и сохранить ресурсы для производства жизненно необходимой стране продукции.