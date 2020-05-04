Итоги заочного Совета директоров РусГидро

29 апреля 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил пакет внутренних документов Общества в новой редакции:

положение об инсайдерской информации;

положение об организации страховой защиты;

положение о Комитете по аудиту при Совете директоров;

политику в области внутреннего аудита.

Документы разработаны с учетом последних требований законодательства, соответствуют лучшим российским и мировым практикам и направлены на дальнейшее совершенствование корпоративных процедур Общества.

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Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. внести изменения в локальные нормативные документы в области закупок. Изменения должны включить положение о возможности неприменения в 2020 году штрафных санкций, а также изменения цены или срока исполнения договора в случае нарушения поставщиком или исполнителем договорных обязательств из-за обстоятельств, связанных с распространением коронавирусной инфекции*.

* В настоящее время во всех регионах Российской Федерации введен режим повышенной готовности и до 11 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни. Большинство хозяйствующих субъектов вынуждено полностью или частично приостановить свою деятельность, что, в свою очередь, может привести к изменению сроков или ненадлежащему исполнению договорных обязательств перед ПАО «РусГидро».

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Совет директоров принял к сведению промежуточный отчет о проведении работ на Загорской ГАЭС-2 и одобрил план дальнейших мероприятий на 2020-2023 гг. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. дважды в год информировать Совет директоров о ходе реализации указанного плана.

24 декабря 2018 года Совет директоров РусГидро одобрил предложения Правления по выравниванию здания станционного узла строящейся Загорской ГАЭС-2. В настоящее время на площадке продолжаются подготовительные работы по выравниванию здания станции. После их завершения специалисты приступят к бурению скважин, установке манжетных колонн и в дальнейшем – к компенсационному нагнетанию специальных составов под фундамент здания. Завершить процесс выравнивания здания планируется в 2022 году. Решение о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будет принято после проведения работ по выравниванию здания и оценке их результатов.

Проект по выравниванию здания ГАЭС разработан входящим в Группу РусГидро Институтом «Гидропроект», работы осуществляет подрядная организация ООО «ТоннельГеоСтрой», выбранная по результатам конкурсных процедур. ТоннельГеоСтрой – строительная организация, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей и подземных сооружений, имеющая значительный опыт работ в области укрепления грунтов и обладающая современным оборудованием.

Кроме продолжения работ по выравниванию здания в 2020 году будут определены подрядные организации для достройки сооружений нижнего аккумулирующего бассейна, строительству автомобильных дорог. Будут продолжены работы по обеспечению сохранности дамбы верхнего аккумулирующего бассейна, напорных водоводов.

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Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро за 2019 год.

Финансирование мероприятий Программы инновационного развития РусГидро, включая НИОКР, в 2019 году составило 483,3 млн рублей. Рассмотрено 28 заявок на реализацию инновационных предложений, поступивших через систему «одного окна», по 5 из которых профильными структурными подразделениями даны заключения о возможности их внедрения либо реализации НИОКР в Группе РусГидро.

РусГидро осуществило закупку инновационной, высокотехнологичной продукции на сумму 312,03 млн рублей, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – 239 млн рублей. Все закупки инновационной, высокотехнологичной продукции были осуществлены у российских производителей.

Интегральный КПЭ инновационной деятельности, по которому внешними контролирующими органами оценивается эффективность деятельности ПАО «РусГидро» выполнен на 95% при плане 85%.