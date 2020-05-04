Коллектив Каскада Вилюйских ГЭС встречает Первомай

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, коллектив Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжает трудиться, вырабатывая миллиарды киловатт-часов электроэнергии.

Каскад Вилюйских ГЭС – очень важный энергетический объект, основной источник энергоснабжения Западной Якутии. Энергией Вилюя питаются производственные объекты алмазодобывающей, нефтегазодобывающей промышленности, магистральные системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и «Сила Сибири», населённые пункты Мирнинского, Ленского районов, вилюйская группа улусов и часть Олёкминского, Кобяйского районов. Энергорусурсы, вырабатываемые предприятием, востребованы и в соседних регионах.

Границы, отделявшие Якутию от энергетических артерий близлежащих регионов, стираются. Западный энергорайон является одним из важных звеньев, связующих энергосистемы Якутии, Восточной Сибири и Дальнего Востока. И главную роль в этом принадлежит Каскаду Вилюйских ГЭС.

В составе Якутскэнерго предприятие несёт трудовую вахту на протяжении 50 с лишним лет. В коллективе 265 человек – сплочённая команда руководителей, инженеров и рабочих, специалистов высокого класса. Они могут всё: решить любую производственную задачу, устранить самую сложную неисправность, найти лучшие технические решения. Ежегодно персонал станции проводит текущие, расширенные текущие, капитальные ремонты гидроагрегатов, профилактическое восстановление, контроль и опробование оборудования релейной защиты и автоматики, высоковольтные испытания оборудования. В надлежащем состоянии содержатся гидротехнические сооружения.

Старшее поколение работников станции сохраняет, приумножает и передает молодым работникам знания, опыт и лучшие традиции, доставшиеся от предыдущий поколений эксплуатационников. Гордость коллектива – почетный энергетик Минтопэнерго РФ Сергей Евгеньевич Багинский, заслуженные энергетики Энергетических систем Востока Александр Васильевич Горяинов, Анатолий Юрьевич Воронцов, Геннадий Петрович Жильцов, Анатолий Михайлович Перелыгин, Михаил Юрьевич Ракульцев, Михаил Петрович Жильцов, Николай Николаевич Фёдоров, Марина Викторовна Гончарова и другие. Занесены на Доску почета «Якутскэнерго» Николай Иванович Тарасов, Юрий Витальевич Постолов, Семён Иванович Ушатов, Игорь Владимирович Лысов, Владимир Владимирович Журавель и другие. Работают молодые активные специалисты: председатель Молодежного совета, инженер гидротехнического цеха Сергей Подунаев, машинист гидроагрегатов СЭУТП Александр Черёмухин, инженер СЭУТП Артём Цыпильников, заместитель начальника машинного центра Степан Вернов, инженер ПТО Павел Судаков, специалист отдела кадров Мария Чибирякова, инженер СМиТ Мария Гончарова. Проводит большую общественную работу инженер ГОиЧС, заместитель председателя профкома Сергей Плехов. Бессменным профсоюзным лидером на протяжении многих лет является Людмила Семёновна Харченко.

В таком едином сплаве опыта и молодости коллектив станции встречает Первомай с достойными производственными показателями. С момента пуска первого агрегата, состоявшегося 3 октября 1967 года, выработано 117 млрд 009 млн 073 тыс. кВт. ч электроэнергии. За 4 месяца текущего года – 868 млн 638 тыс. кВт.ч. Результат труда энергетиков – то, что в наших домах и больницах, в школах и детских садах, на других объектах, на улицах горит электрический свет. То, что мы можем пользоваться всеми благами современной цивилизации.