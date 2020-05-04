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Инновации (разработки)

Новое поколение многоходовых волочильных линий

Новое поколение многоходовых волочильных линий

4 мая 2020, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Maschinenfabrik Niehoff
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания Maschinenfabrik Niehoff, один из ведущих производителей оборудования для кабельной промышленности, выпускает многоходовые волочильные машины нового поколения.

Работу новой многоходовой линии волочения типа “MMH 112” + “RM 202” + “S 632” компания предполагала продемонстрировать на выставке wire 2020. Такая демонстрация волочильной машины в действии должна была стать первой в мире.

Ротационная оплёточная машина типа “BMV 16” с интегрированным приёмным и отдающим устройствами типа “BAS 800” использует цифровые технологии, которые обеспечивают возможность значительного повышения скорости вращения, экономию материалов и улучшение качества готовой продукции.

Новая крутильная машина двойной скрутки для скрутки пучков типа “D 632” с отдающим устройством типа “ARP 630” также помогает существенно повысить эффективность производства.

Компания Maschinenfabrik Niehoff предлагает послепродажное обслуживание своих систем и сменные части с маркировкой “Niehoff Original+“.

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