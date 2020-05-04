Разработка энергетических проектов в настоящее время сталкивается с задержками в реализации, связанными с ограничительными мерами, введенными государствами для сдерживания распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Так, в Австралии прекращены или отложены процедуры по финансовому оформлению проектов строительства ВИЭ-генерации суммарной установленной мощностью около 3 ГВт. Индия также может столкнуться с проблемами в реализации 21% проектов сооружения ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 3 ГВт из-за приостановки строительных работ и перебоев в поставках оборудования и материалов. Кроме того, вероятнее всего, будет отложена разработка 30% проектов сооружения объектов угольной генерации общей мощностью 62 ГВт, поскольку их реализация зависит от поставок энергетического оборудования из Китая. Из-за вспышки коронавируса столкнулись с задержками в разработке проектов строительства гидроэнергетических объектов Индонезия и Мьянма. Так, в Индонезии задержана разработка проектов и строительство ГЭС на р. Меконг (Mekong) и плотины Луангпрабанг (Luang Prabang). К числу стран, в которых ожидаются задержки в реализации проектов ВИЭгенерации, также относятся Испания, Великобритания и США; в США, помимо прочего, под угрозой находится предоставление налоговых льгот по проектам строительства ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology